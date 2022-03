«Hay algo muy emocionante en competir, y le voy encontrando el gusto»

¿A qué apunta ese título tan espiritual, Dharma?

A la etapa que abro en mi forma de ver la vida, entrando en un estado más elevado de conciencia y aceptando mi realidad. En el estado del dharma dejas atrás la ansiedad por el futuro y la depresión por el pasado, y sigues tu corazón.

Eso, en términos de música, ¿adónde lleva?

Todas las canciones las he escrito en mis karmas y en mis dharmas, y las hay muy tristes y con mucho dolor y emotividad, y de agradecimiento y celebración de la vida. Reflejan mi aceptación de la realidad.

Tacones rojos será de estas últimas. Un tema pop desenvuelto en el que canta a la niña de sus ojos, según dice la letra: «La que me hace llorar / la que me hace sufrir / pero no paro de amar». ¿A quién se dirige?

A alguien, a alguien… La escribí en un momento de mucha claridad, viendo el amor desde un lado muy especial.

En cambio, Melancólicos anónimos entraña cierta oscuridad: «Parece que tengo covid porque na’ me sabe, ná me duele».

Refleja una manera diferente de ver el desamor, entendiendo que, si has amado a alguien de verdad, habrá algo que permanezca. Pero la canción más triste es Tarde, sobre cuando no le ves el norte a las cosas y te resignas a aceptarlas.

Hace unas semanas, Damon Albarn (Blur, Gorillaz) afirmó que «coescribir» canciones no te convierte en compositor a pleno derecho, una declaración que molestó a Taylor Swift. En los temas de Dharma aparecen hasta nueve autores. ¿Qué le diría al señor Albarn?

Que no es lo mismo ser egocéntrico y narcisista que ser una persona que vive en comunidad. Las mejores cosas pasan cuando las compartes y te juntas con gente y no piensas que lo sabes todo. Yo podría haber escrito este álbum solo, únicamente para poder decir que lo hice solo, ¿pero para qué? Si me siento en un cuarto con mentes brillantes y eso me ayuda, lo voy a hacer.

Las compañías organizan campamentos de composición, y da la impresión de que el éxito pop acaba siendo el resultado de una larga cadena industrial.

Hice campamentos por Zoom durante la cuarentena: hacíamos 30 canciones al día. Pero no me gustan, porque ahí estás buscando el resultado, el hit, y no estás metido en la emoción y en la historia. La única que quedó de ahí fue A dónde van.