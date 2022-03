«Aunque mi música vaya por otro lado, también soy fan del trap y el autotune»

Tras dos singles de adelanto ('Someday' y 'Me vio llorar') que anticipaban un cúmulo de emociones a punto de estallar, el pasado mes de febrero se publicó por fin 'Santo Amaro' (Virgin Music, 2022), el primer álbum de María Yfeu, una de las voces más interesantes de la nueva generación de artistas musicales independientes. En este disco, la cantante sevillana deambula sin ataduras entre el jazz, el soul, el rock progresivo, el pop psicodélico y la bossa nova, arriesgando con estructuras y arreglos. De hecho, su eclecticismo nos lleva a encontrar en ella a Billie Holiday y a Amy Winehouse, pero también a Aute y Caetano Veloso, pasando por artistas más actuales como Lianne Le Havas. El 2 de abril lo presenta en La Cochera Cabaret (a partir de las 12.00 horas).

¿Qué presenta en Santo Amaro? ¿Cómo lo describe? Parece que experimenta con el jazz, el rock progresivo y el pop psicodélico...

Hay un poco de todo eso, sí.

¿Dónde y con quién lo ha grabado?

Lo grabé con los mismos músicos que llevo en directo: Julio Martín al piano y teclados y dirigiendo la producción; Lucas de Mulder a la guitarra, Sergio Fernández al bajo y Mario Carrión a la batería. Las sesiones las hicimos principalmente en Fania Estudios.

El disco parece recoger momentos íntimos y autobiográficos a modo de diario. ¿Estas canciones la han ayudado a verse tal y como es?

Más bien a entender y aceptar situaciones desde un sitio más sano o más tranquilo. Sin ir todo el tiempo a lo loco, vaya. Al final son reflejos de momentos de aprendizaje, pero no siempre se aprenden las cosas al cien por cien... [Risas].

Alterna el inglés y el español. ¿Cómo se siente más cómoda?

Cada uno tiene su parte bonita... Los dos idiomas me gustan. No quería condicionarme a elegir, porque al fin y al cabo no tenía por qué hacerlo. Obviamente me siento más cómoda escribiendo en castellano, pero no siempre la comodidad es lo que hay que andar buscando.

Es sorprendente que, en la época del trap y el autotune, una chica de 22 años se declare fan de Billie Holiday y Aute. ¿Se siente desubicada?

Para nada. También me declaro fan del trap y el autotune.

¿Qué hay en su última playlist de Spotify?

Pues últimamente oigo mucho Mazzy Star y Pixies. Ambos me están haciendo la banda sonora de esta semana...

Cuando lee que es usted la Amy Winehouse española..., ¿qué le pasa por la cabeza?

Obviamente no es el caso [Risas]. No me tomo esas cosas muy en serio.

Con tan solo dos singles editados participaba en el Sziget Festival de Budapest, donde además le surgía la posibilidad de grabar en Londres. ¿No da vértigo comenzar desde un punto de partida tan alto?

Da vértigo, sí, pero trabajé mucho para llegar ahí, así que no sentí un desfase entre lo que invertía y lo que recibía. De hecho, yo no es que no lo vea como un punto muy alto de partida, sino que ni siquiera lo veo como un punto de partida. Lo viví como una experiencia un poco loca dentro de un camino que esperaba que fuese largo.

¿Hubo un día en el que se dio cuenta de que esto iba en serio? ¿Espesso le proporcionó el empujón necesario?

Mi disco ya estaba grabándose por esos momentos. En Espesso solo puse voz a una canción muy bonita de Roy.

'Someday' recuerda a Billie Holiday. ¿Qué música hace María Yfeu? ¿Qué estilos confluyen en este proyecto, de qué fuentes bebes?

Pues en el fondo hago música de autor, y por eso siempre habrá muchas influencias latentes. Al menos, de momento, es así. No me pongo un corsé en el momento compositivo; tampoco en la producción. Me gusta la música que se hace aquí y la que se hace fuera. Oigo rock, pop, jazz, blues, flamenco, música brasileña, hip-hop, trap, punk… Y luego hago lo que me nace.

¿Se trata de un proyecto aún por definir?

No, ya está definido, solo es versátil.

'It can’t be any other' es una canción en la que parece que te hablas a ti misma. ¿Qué se dice?

Que nadie va a solucionarme la vida más que yo misma, y otra serie de intimidades que van por el mismo camino.

¿'Me vio llorar' es la canción más explícita del disco?

Creo que sí. Tiene una letra bastante de poner las cartas sobre la mesa y boca arriba.

¿De dónde ha sacado el título 'Santo Amaro'?

Pues confluyeron muchas cosas. Es un nombre que no dejaba de aparecérseme, y adoraba la sonoridad también. Son varios lugares, y también aparece en un libro y un disco importantes para mí (por el momento en el que los leí/escuché más a fondo). Lo consideré un símbolo o una forma de llamar a un safe place que necesitaba.