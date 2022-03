"Elite" enfrenta su quinta temporada con unos personajes mucho más maduros, que "por fin empiezan a mirar hacia dentro de sí mismos", más oscura e "introspectiva", de recoger lo sembrado y de analizar los procesos vitales de sus protagonistas.

En estos términos han explicado a Efe el futuro de esta emblemática serie de Netflix Georgina Amorós (Cayetana), Claudia Salas (Rebeka) y Omar Ayuso (Omar), de visita en el Festival de Cine de Málaga junto al resto del equipo para presentar cinco minutos de montaje de la nueva temporada, quinta y de momento última, que se podrán ver al completo en la plataforma de pago a partir del próximo 8 de abril.

EFE.- Las primeras imágenes de la nueva temporada muestran un ambiente más dramático y más adulto, pero también más caótico que anteriores temporadas.

Omar Ayuso.- Es una cosa que también ha pasado en otras temporadas; en una fuegos artificiales, y la siguiente vive del humo y las cenizas de esos fuegos; esta creo que es de esas.

Es más sosegada, es una temporada de cambio, más oscura, y a mi en ese más tiempo para mirarse a ellos y recoger la cosecha de lo que han sembrado.

Georgina Amorós.- Es una temporada de cambio, de recoger cosecha, oscura, introspectiva y a mi me gusta mucho el proceso de Cayetana que deja de mirar fuera y de ocuparse de los demás para ocuparse un poco más de ella.

Claudia Salas.- Mi personaje madura muchísimo, crece muchísimo y empieza una vida adulta. También ella empieza a mirarse hacia adentro.

EFE.- "Elite" puede parecer una serie frívola y para adolescentes pero se mete en terrenos muy serios y de mucha actualidad.

GA.- Vivo cosas que salen en la serie en el día a día, pero no creo que la serie esté destinada a un público concreto, sino que te puedes sentir identificado tengas la edad que tengas o estando en el estatus social que estés; precisamente lo que se pretende es eso, que quien lo vea, empatice y se vea representado en algún porcentaje.

CS.- Yo, como Claudia, tengo momentos de reflexión y de conflictos, bueno, mil cosas que me pueden pasar en el día a día, que se están contando en la serie.

EFE.- Esos temas están en vuestra agenda, ¿os preocupan, os afectan?

OA: Claro, yo, de hecho, siempre me he sentido muy identificado con mi personaje porque he vivido procesos muy parecidos a los suyos. Pero la serie tiene algo que vale para todos y es esta ansiedad por generar una máscara y mantener esa máscara de cara a la galería, que es una cosa con la que luchan todos los personajes de esta serie y todas las personas del siglo XXI.

EFE.- ¿Cómo os cambian, como personas y como actores, estas nuevas realidades que ganan terreno en las redes sociales?

GA: Las redes son un arma de doble filo, es importante hacer buen uso de las redes (...) A veces pensamos que lo que vemos, por ejemplo estos programas de realities, son realidad, pero que están totalmente guionizados, es pura ficción, cuando la realidad es tu día a día con tus cosas, ahí está lo bello.

Creo que te puede crear mucha ansiedad y si a los tiempos que vivimos, que parece que el éxito es no parar de trabajar y estar a tope todo el día, le sumas esta cosa de ver en redes que todo es maravilloso, es más ansiedad todavía. Va a llegar un día que va a ser insostenible.

EFE.- Una profesión como la vuestra no ayuda mucho en ese aspecto, sobre todo si estáis en una serie como esta, que es un éxito internacional. ¿Os pone el listón muy alto para el futuro?

Omar: Es muy marciano, creo que nadie, absolutamente nadie está preparado para asumir la fama, es antinatural, que te conozca todo el mundo no es normal, gente que tu no conoces, es algo bien raro.

Yo lo he vivido como una montaña rusa, además mi proceso de crecimiento personal e individual se ha ido confundiendo con mi crecimiento laboral y como actor, y ahí se generan dos líneas distintas que cuando confluyen es maravilloso, pero cuando se cruzan (hace el gesto con las manos) es terrible. También pienso que si me dedicara a otra cosa tendría otras preocupaciones.

GA.- Pero no estarías tan expuesto. Nuestra profesión lo agrava, hay mucha presión externa, y si no te sale lo que se supone que te tiene que salir, eres un fracasado, y todo el mundo te juzga por ser un fracasado.

CS.- Pues ahí está el poder de una persona, esto puede ser un fracaso externo, pero interno, si tu decides que no... Lo hemos vivido diferente.

Yo ya sabía dónde me metía, mi proceso fue más de miedos, de sentirte vulnerable, de anonimato: yo soy una persona más mía y de mi gente, y salir a la calle y no tener ese anonimato daba la sensación de que me han robado y no me han pedido permiso.

Pero el resto, lo importante es tener una buena red de amigos y familia y un buen terapeuta -le mando un besito al mío-; hay mucha presión mediática, pero tú sigues siendo tú cuando estás en tu casa.