Kerem Bürsin, actor principal de la serie turca "Love is in the air" (el amor está en el aire), se ha convertido estos días en protagonista inesperado del Festival de Málaga, donde su nombre ha volado de boca en boca por todos los rincones, y sus fans (miles, también en Málaga) han sido recompensadas por su cercanía y su enorme simpatía.

El actor, modelo y productor turco llegó el viernes justo a tiempo de participar en una alfombra roja que se llevó de calle, arropado por los gritos de los y las fans que le esperaban, alertados por un inocente tuit que el propio actor puso en redes. El intérprete, que da vida a Serkan en la ficción, fue la estrella más deseada y el más accesible de la noche: no tuvo problemas en hacerse un montón de selfies, repartiendo besos al aire y sonrisas magnéticas e inolvidables. Hoy, ya pasada la fiesta, el actor despertó sorprendido por varias decenas de chicos y chicas, y gente de más edad, que le esperaban en la puerta del exclusivo (y escondido) hotel donde se aloja. Lejos de enfadarse, el turco les atendió a todos y repartió no menos de treinta fotos entre sus seguidores, muchos de ellos, mudos ante la cercanía de su ídolo. También se hizo fotos y les agradeció a todos que hubieran ido a verle, aún cuando su lugar de alojamiento no es el habitual de las estrellas y nadie lo había hecho público. Bürsin, que este domingo parte para su país, ha declarado recientemente que le apasiona España y que no descarta trabajar pronto en este país, de hecho, en Turquía es propietario de una productora audiovisual y tiene "muchos proyectos" en la cabeza.