«El dinero nos ofrece un falso colchón de seguridad, como si comprar aliviara todo lo malo»

Aceptar el reto de adaptar una obra de teatro de éxito como El test, ¿es un caramelo envenenado?

Me centré en el reto del espacio único en el que transcurre todo, de ese espacio teatral de la obra. Todos los que ruedan en un lugar cerrado lo que quieren es salir de ahí: me vi unas cuantas veces la maravilla de Álex de la Iglesia Perfectos desconocidos y se ve que él lo intentó de alguna manera. El espacio puede ayudar, en esta película la casa era muy grande y eso ofrecía más opciones a la hora de rodar. Pero siempre con la intención de salir de ese espacio teatral que estaba en el germen de la historia.

El gran reparto le ha ayudado, ¿verdad?

Lo complicado fue encontrar el tono entre tanto talento, porque no quería hacer una comedia exagerada sin más. Sin el trabajo y la devoción de todo el reparto no habría sido posible. A ver si el público considera que lo hemos conseguido.

¿Hasta dónde puede uno llegar por lo que desea? Ése parece ser el trasfondo de su película.

Yo me metí en el proyecto porque era una comedia sobre el valor negativo del dinero sobre nosotros mismos. Se habla del dinero todo el rato, sí, pero puede ser también se hable de hasta qué punto puedes llegar a corromperte tú o a los demás en función de tus deseos. Hay un mensaje negativo que a mí me gustaba sobre ese falso colchón de seguridad que el dinero y la sociedad capitalista nos esconde, como si comprar cosas aliviara nuestro malestar.

Al final de El test muestra su cariño y admiración por estos personajes, especiallmente en todo su tercer acto, en el que la película se transforma en otra cosa.

Porque son personajes que se están dando cuenta de que están sufriendo demasiado por culpa de lo lejos que está llegando todo. Y al final todos acaban definiéndose por sus deseos tanto por los obtenidos como por los que no.

Una pregunta inocente que termina desvelando secretos ocultos La historia de El test bascula sobre un dilema que plantea Berta, una exitosa psicóloga de moda, en uno de sus libros más vendidos: ¿Qué preferirías tener, 100.000 euros ahora o esperar diez años y recibir un millón? La inocente pregunta envenena el ambiente hasta sacar de quicio a todos los personajes. Aunque la pregunta surge como un juego, al final empiezan a aflorar secretos ocultos, verdades no dichas, reproches y hasta declaraciones de amor que les llevarán a cambiar de lugar emocional varias veces, siempre con golpes de humor en medio de la tremenda tensión. Blanca Suárez aclara que no vio la obra de teatro para que no le influyera. «El peso de la peli lo llevan mis compañeros, aunque el dilema que es el motivo de la película parte de mi libro». Y Miren Ibarguren asegura que lo mejor de la cinta es ver «cómo se van desplegando otras partes de los personajes» y ver que «cuando te tocan el tema del dinero no tardas ni un segundo en destrozarlo todo».

¿Por qué cambió el final?

Era un poco abrupto. Y el epílogo así contado parecía interesante, no estaba en guión, pero seguía queriendo hacer una película feel good pero sin dejar de retratar lo que realmente había pasado.

Dirige rápido y bien, por eso los productos quieren que se encargue de sus proyectos.

Lo de rápido espero que no se enteren porque me van a dar menos tiempo la próxima vez... Sí, no me gusta dirigir rápido pero cuando has trabajado en televisión y otros formatos vas cogiendo background y aprendes a trabajar de manera más dinámica y sabes lo que quieres más rápido.

Inevitable preguntarle: ¿Cien mil euros ahora o un millón dentro de diez años?

Los cien mil ahora. No sé donde estaré ni lo que pasará dentro de diez años.