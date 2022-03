«Qué importa que en el cine se hable mucho cuando el contenido es rico»

¿Cómo definiría Isósceles su propio escritor, director y protagonista?

Es un canto a la amistad, sobre su importancia pero también queríamos hablar sobre los malentendidos o microconflictos que son incapaces de ser zanjados y terminan adquiriendo otra dimensión.

Tres personajes y un espacio, esa casa en mitad de la nada que acaba siendo otro personaje más.

En este caso intervienen muchos elementos. Hay imponderables económicos, que son los que subordinan las posibilidades por las que te puedes desenvolver (tuvimos nueve días para rodar la película), y hay otro, donde yo me ubico, que es el de centrarme en el discurso de los personajes. Elimino la paja de todo lo que no creo que sea relevante para el texto y me quedo con lo que quiero contar sobre estos personajes a sabiendas de que eso supone un riesgo. Y que acabará convirtiendo la película en un ejercicio mucho más hermético y claustrofóbico. No me importa que alguien hable cuando el contenido de un discurso es rico. El termino teatral se utiliza de modo peyorativo y eso no quería que se sintiera en Isósceles.