Y otro proyecto malagueño presentado ayer en el off del Festival de Málaga. Arcoíris en blanco y negro es un documental sobre la capitalidad de Torremolinos en el movimiento LGTBI de nuestro país que se encuentra ahora mismo en producción. «No pretendemos ofrecer una visión victimista, no somos victima de nada, somos un colectivo fuerte que necesita luchar día a día para no perder sus derechos», aseguró ayer su director, Fran Campos.