Otro proyecto boquerón destacó en la jornada de ayer del Festival de Málaga. Se trata de El buen salvaje, del director Pablo Ros Cardona y el productor José Antonio Hergueta, ambos guionistas del filme, que aún no ha comenzado su rodaje. El largometraje abordará asuntos como la migración, el choque cultural, la eutanasia, el cuidado de los mayores y la ludopatía, aunque Hergueta matiza que será «una película intimista que no busca ser un retrato social». Por su parte, Ros Cardona destacó que «la cámara no será observacional; para esta historia tiene que estar ahí mano a mano con los personajes».