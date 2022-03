Lord Malvo regresa a Málaga para culminar su primera gira

Lord Malvo es uno de los grupos que participarán este fin de semana en el Polar Live Weekend en la Sala Club Velvet. La banda malagueña cerrará su primera gira nacional con 'Se me ha ahogado el gato', en la que han actuado en ciudades como Granada o Madrid.

El grupo malagueño está formado por Adrián Gámiz (vocalista y guitarrista), Mario Muñoz (bajista y vocalista), Nonak (teclista y vocalista) y Amador Casado (batería). Actualmente se encuentran en una etapa de crecimiento, y ya preparan nuevos proyectos tras firmar con la discográfica sevillana Lunar Discos.

Hemos podido contar con Adrián Gámiz, Mario Muñoz y Amador para conocer de primera mano la historia de este grupo con mucha proyección.

¿Cómo surgió Lord Malvo?

Adrián: “Lord Malvo surgió en 2018. Yo tenía un colega que tocaba mucho la guitarra y me enseñó muchas cosas, y llegó un día en el que decidimos dar el paso de crear el grupo. Así llamamos a Marito, que tenía un bajo por casualidad. De hecho Mario no sabía tocar el bajo al principio. Y después llegó Amador después de que Pablo Ginel (batería de Vis Viva) dejase el grupo porque no le gustaba el ambiente”.

En Spotify se definen como “tres chavales que cantan y uno que toca el tambor”. Una definición sencilla, que refleja el carácter del grupo. ¿Por qué habéis cambiado vuestra biografía en esta plataforma?

Adrián: “La cambiamos hace un par de semanas. Tras grabar el nuevo EP, queremos ser un grupo vocal, una especie de coral. Y bueno, Amador el que toca el tambor. Tres chavales que cantan y uno que toca el tambor, si es que no tiene más”.

Amador: "Si es que mentira no es” (Risas). “Pero es verdad que en el último EP hago un cameo, pero no es mi voz natural”.

Mario: "No hemos conseguido todavía que Amador cante pero lo seguimos intentando”.

¿De dónde proviene el nombre del grupo?

M: “Está basado en el personaje Lorne Malvo de la serie ‘Fargo’. No tiene mucha ciencia, nos gustó como sonaba y era una serie que nos gustaba mucho a Adri y a mí”.

Ad: “Buscábamos un nombre sonoro, no un nombre que tuviera mucha trascendencia. Al principio nos flipamos un poco con la idea de hacer una canción explicando el personaje pero finalmente la descartamos”.

¿Cuáles son vuestros referentes musicales?

M: "Aquí variamos mucho".

Ad: “Individualmente tenemos referentes súper distintos, pero a nivel de grupo sí tenemos muchos referentes nacionales como Mujeres, Vera Fauna o Camellos. A nivel internacional, a Nonak le gusta mucho el rock psicodélico de Tame Impala y al final lo transporta a nuestras filas”.

¿Cómo etiquetaríais vuestro estilo?

Ad: “De hecho La Opinión de Málaga ya nos etiquetó como una mezcla de ‘synth-pop’, ‘garare-pop’ y ‘vaporwave’. Y puede ser, al final tenemos ese rollo de guitarra sucia, ritmos rápidos, pero también tenemos esos efectos psicodélicos. Nos gusta la etiqueta de La Opinión”.

El grupo ha ido evolucionando con el tiempo. ¿Creéis que habéis encontrado vuestro sonido definitivo?

Todos: "Sí".

Am: “Con ‘AAMamá’, ‘Poliamor’ y ‘Muebles del Ikea’ hemos dicho hasta aquí, ya sabemos qué camino seguir”.

Ad: “Un estilo varía mucho. Al final nosotros hemos hecho canciones muy diferentes. Para bien o para mal, todos traemos nuestros propios estilos. Es un proceso que siempre ha estado cambiando”.

¿Cómo ha sido esa evolución de canciones más melancólicas como ‘Aguas de Azufre’ hasta las canciones del último EP?

Ad: “En las primeras canciones no teníamos ni puta idea, la verdad. No sabíamos lo que queríamos. Fueron fruto de no pensarlo mucho. Ahora con perspectiva, vemos que deberíamos haberlo tomado con más pausa”.

¿Ya no os sentís identificados con vuestras primeras canciones?

Ad: “Hemos tenido mucho debate con eso. No sabíamos si quitarlas o no de Spotify. De hecho ahora en los conciertos solo tocamos una de las primeras”.

Am: “Al final estas canciones forman parte de la historia de Lord Malvo”.

M: “No renegamos de ellas, pero sí es verdad que no estamos muy orgullosos”.

¿En qué os inspiráis para escribir las canciones? ¿Cómo es ese proceso creativo?

Am: “Depende de la canción. Hay canciones que ya vienen hechas y en otras ya vemos cómo podemos aportar nuestras ideas”.

Ad: “Es un proceso individualista. Nonak ya viene con sus canciones totalmente preparadas, con la voz, batería, bajo… Yo en ese sentido soy un poco más inseguro porque no manejo tantos instrumentos y le saco la letra y la guitarra para que esta gente la complemente. Pero cuando Adri viene con una canción se toca tal cual como está”.

¿Por qué se llama ‘Se me ha ahogado el gato’ cuando vuestras letras hablan de poliamor y muebles del Ikea?

Ad: “En realidad nada tiene un trasfondo en Lord Malvo. Son cosas que nos van surgiendo y nos gustan. Pero en concreto lo de ‘se me ha ahogado el gato’ es una broma interna porque muchas veces Nonak ponía excusas para ensayar, y una de ellas era que se le había ahogado el gato. Somos un grupo de excusas totalmente”.

¿Cómo definiríais a Lord Malvo en una sola palabra?

Am: “Canallita”.

M: “Cafetero”.

Ad: “Rompebolas”.

El grupo se encuentra en su mini tour promocionando su último EP. Comenzó en diciembre en Granada y han llegado hasta Madrid. ¿Cómo ha sido la experiencia de vuestra primera gira por España?

Ad: “Ha sido una pasada. No nos imaginábamos poder llegar a Madrid. Fue algo increíble, el viaje, tocar con otros grupos como Petunias o Joder Juan que nos trataron increíble. Genial”.

M: “La verdad que hemos tenido bastante aceptación”.

Ad: “Sorprendentemente ha venido mucha gente a vernos. No a nosotros solo, porque tocábamos con grupos de esas ciudades, pero en Madrid había un montón de gente que se sabía nuestras canciones. Fue impactante ver que gente de tan lejos se sepa nuestras canciones”.

Lord Malvo ha participado en concursos como el MalagaCreaRock, organizado por el Área de Juventud de Málaga, en el que quedaron terceros. ¿Cómo os ha ayudado esta iniciativa en vuestro progreso como grupo?

Ad: “Está muy bien porque aun siendo terceros, el premio del concurso nos ha permitido financiar esta primera gira y pagar otras cosas”.

Am: “También nos han reconocido algunas veces por participar en el concurso”.

Ad: “Es verdad que esperábamos un poco más a nivel de publicidad y repercusión, pero igualmente estamos muy agradecidos de haber participado”.

Tras publicar ‘Se me ha ahogado el gato’, ¿estáis trabajando en algún nuevo proyecto musical?

Ad: “Te voy a dar la exclusiva: nos ha fichado la discográfica sevillana Lunar Discos, que es un sello independiente y que nos va a lanzar el próximo EP. De hecho, las dos canciones de ‘Se me ha ahogado el gato' se van a incluir ahí también. Va a ser un EP largo de cinco canciones”.

¿Podemos conocer el nombre de este nuevo EP?

Am: “Se está pensando la excusa todavía”.

Ad: “Lo pensaremos la semana de antes como siempre”.

¿Dónde os veis en un par de años?

Am: “Girando por Europa” (Risas).

Ad: “Lo más cercano ahora mismo es la grabación de un disco, y de hecho en la discográfica nos lo han dicho. Parece que está más cerca que nunca. Pero sí es verdad que es un proyecto complejo. Si ya nos supone un esfuerzo trabajar en un EP, te puedes imaginar en un disco de nueve canciones”.

¿Qué preferís: grabar en el estudio o tocar en los conciertos?

M: “Yo prefiero el estudio, la verdad”.

Ad: “A mí me gustan mucho los conciertos. Estar en el estudio me pone muy nervioso porque sabes que la toma que se va a grabar es la definitiva. Es un concepto que me agobia un poco”.

Am: “Como músico me gustan más los conciertos, con los nervios previos que se van cuando empiezas con la primera canción. El estudio también está guay porque estamos más tranquilos, pero prefiero los conciertos”.

Debido a las restricciones sanitarias, Lord Malvo se ha visto obligado a cancelar varios conciertos. ¿Cómo os ha afectado la pandemia?

Ad: “Para nosotros fue una mierda. Lord Malvo estaba despegando y al final nuestra carrera se ha postergado un par de años, pero por suerte no nos hemos quemado en estos dos años”.

M: “El hecho de ver a la gente sentada en el regreso a las actuaciones con público ha sido una mierda. Planificar un concierto sabiendo que la gente tenía que estar sentada daba bastante bajona”.

Los chicos de Lord Malvo no se dedican únicamente a la música. ¿Cómo compagináis vuestros estudios y trabajos con la banda?

Ad: “Cada uno tiene sus responsabilidades, pero por suerte lo podemos llevar adelante. Yo estudio Periodismo, trabajo en la Quid Pro Quo, y al final el grupo es un hobbie al que hay que dedicarle tiempo”.

M: “Yo trabajo ahora mismo de analista de datos. Muchas veces es duro porque llego tarde porque se alarga el trabajo y tampoco me gusta que sea así. Pero bueno, al final se lleva bien”.

Am: “Trabajo de lunes a viernes en una papelería y los fines de semana soy técnico de sonido. Además tengo un estudio de grabación y tengo que compaginarlo todo”.

En todos los conciertos hay un acompañante extra, un diplodocus de plástico verde. ¿Por qué elegisteis a un dinosaurio como mascota del grupo?

Ad: “Como todo lo que hace Lord Malvo, esto tampoco tiene ninguna razón. (Risas). ‘Dinomalvo’ nos acompaña desde nuestro primer concierto en Villanueva del Trabuco, cuando vimos el escenario muy vacío y decidí traerme un juguete que tenía en mi casa”.

De vuestras canciones, ¿cuál es vuestra favorita?

Am: “Yo me quedo con ‘Poliamor’. Es una canción muy divertida y me gusta mucho tocarla con la batería. Me pasa lo mismo con ‘Comer Techo’, que se estrenará en el próximo EP”.

Ad: “Mi favorita es ‘La Ciudad’, tiene un estribillo que es la hostia. Nos influenciamos mucho en La Plata y conseguimos el resultado que queríamos”.

M: “Diría que ‘AAMamá’. Me gusta mucho cantarla, es muy fácil, muy tonta y tiene mucho ritmo a la vez”.

¿Hay alguna canción que tenga un significado especial?

Ad: “Me gusta mucho ‘Muebles del Ikea’. Fue la primera vez que me volqué así con una canción y la escribí en un momento en el que estaba muy amargado y conseguí reflejar esas frustraciones que sentía”.

M: “Por ejemplo ‘Poliamor’ musicalmente me gusta mucho. Cuando la escuché por primera vez pensé “qué guapo va a estar tocar esta canción”.

Am: “Voy a lanzar una ‘unpopular opinion’: ‘Dos Días y Tú’. Ese recuerdo de los primeros días metidos en el estudio es bonito”.

Lord Malvo participará en la segunda jornada del Polar Live Weekend, que se celebrará el sábado 2 de abril. Su próximo concierto será el 9 de abril en Ojén, como finalistas del concurso de Jóvenes Talentos del Ojeando Festival.