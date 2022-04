El Torres se cansa de la industria audiovisual

No está para nada satisfecho El Torres, uno de los grandes del cómic malagueño, con sus relaciones con el mundo audiovisual. El guionista y editor acaba de emplear sus cuentas en redes sociales para gritar un "no" rotundo a levantar proyectos basados en cómics suyos para la pequeña y la gran pantalla. "A partir de ahora, no voy a permitir la adaptación de ninguno de mis cómics al mundo audiovisual".

El mismo Juan Antonio Torres explica las razones: "¿Por qué? He tenido hasta ocho, nueve proyectos a la vez moviéndose por ahí. Y se pasa del contacto estrecho y reuniones constantes de 'vamos a petarlo', a la desconexión e incomunicación absolutas. Si mis obras no interesan, puedo encajar un rechazo. Soy mayorcito ya. Y luego, que es lo que más me pica, son los cambios sobre la obra: cambiemos los personajes, cambiemos la historia, cambiemos los porqués. Esa sensación de que tu obra es diseccionada en trocitos, para que todo el que pase por ahí le quite o le ponga según la corriente de moda". "Me duelen mucho [mis tebeos] mucho como para verlos vapuleados, u olvidados en un cajón, o en el fondo del paquete de proyectos, sacados solo para hacer bulto el día de expo. Y entiendo que sean raros, o imposibles de adaptar, o sencillamente, que no les interesen a los que ponen dinero. Entiendo que la industria audiovisual quiera jugar a ese juego, pero yo he decidido que no quiero jugar a ese juego. No tengo por qué. Para mí no hay recompensa en ello, ni económica ni anímica", razona el escritor.

Eso sí, el malagueño hará excepciones, como, por ejemplo, con el director catalán Iván Mulero, para quien escribió un guión de largometraje, 'Vampiras', ya rodado. "Lo mismo colaboro con gente que me quiere involucrado de verdad en los proyectos, escribiendo y guionizando. O con amigos, como Iván, porque precisamente siempre me quieren dentro", apunta.

Sin referirse directamente al proyecto parece hablar El Torres de la adaptación de 'Roman Ritual' anunciada hace un par de años y que contaría con Paco Plaza ([REC]) y el productor Enrique López Lavigne como grandes impulsores y showrunners; una idea que aún no se ha concretado en imágenes y que sigue en la casilla de la preproducción según ImdB. Y no parece que salga de allí.

Y zanja El Torres: "He recuperado la mayoría de derechos, o ya se han extinguido las opciones y las ando recuperando, y no tengo intención de renovar nada. Casi todos los personajes ya están en casa. Donde debían estar siempre. En el cómic".