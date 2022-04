Mimi Ripoll, Pablo Mercado, Delia Boyano, Noelia García Bandera, Rocio Verdejo, Francisco Javier Valverde, Juan Manuel Rodríguez, Dreucol y Darko componen el elenco de We are here 2. La creación actual en Málaga. Esta muestra da continuidad a una primera muestra celebrada en 2019 con el mismo título genérico de la frase Aquí estamos nosotros traducida al inglés. La cita, en la Sociedad Económica Amigos del País.