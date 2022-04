El artista y cineasta estadounidense Julian Schnabel ofrece una explosión de expresividad en la exposición que se inaugura este viernes en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, en la que muestra además su frecuente inspiración en la tradición artística española.

Son veintitrés pinturas de gran formato creadas desde 1997, "un buen punto de origen porque es justo cuando está viviendo en España y se inspira mucho en el género del retrato, que tiene una gran tradición en la historia del arte español", ha explicado Cy Schnabel, hijo del artista y comisario de la exposición junto a Fernando Francés.

Apunta que su padre suele estar "muy involucrado" en el comisariado de las exposiciones, "porque es un artista obsesivo cuando llega el montaje", por lo que "es inevitable tener discusiones con él".

"Es alguien con opiniones muy fuertes, pero he conseguido establecer mi propia línea crítica con la selección de las obras y el discurso de la exposición. Uno de mis objetivos fue poder tener una conversación equilibrada, en la que respeto sus ideas, pero la aportación de los comisarios también se preserva".

"Ya discutimos mucho a lo largo de mi vida, así que para este proyecto no hizo falta", bromea Cy Schnabel, que admite que al entrar en la sala puede parecer que las obras son de artistas distintos, porque su padre pertenece al contexto de creadores que "están reinventando su identidad artística constantemente".

Los retratos con resina crean "el hilo conductor principal con España", aunque también en las obras sobre lonas mexicanas "hay guiños a España, en este caso a Tàpies, con el uso de materiales poco convencionales en la pintura y de formas recurrentes".

"Alguien que no conozca el trabajo de mi padre puede entender muy bien con esta exposición su sensibilidad artística, los temas más importantes para él y un lenguaje que tiene muchas miradas distintas y varias formas de expresión que conviven a la vez".

Sobre la reinterpretación que hace de algunas obras de Goya o Velázquez, Cy Schnabel explica que es un ejercicio que "interesa mucho" a su padre, para establecer "una relación con la creación que le inspiró, el estímulo original".

Se trata de un "juego" en el que "reinventa algo del pasado", porque esas obras "tienen algo reconocible, pero no son iguales, no las está copiando, sino que mantiene una relación con el pasado, pero la referencia no domina la realidad de esa pintura, que sigue siendo algo autónomo y contemporáneo".

Por su parte, el cuadro "Las niñas" (1997) está "basado en una litografía que encontró en el rastro de San Sebastián", porque "todo puede servir como materia prima para una pintura" y su padre "tiene una gran libertad al seleccionar las imágenes que pueden constituir una obra".

Respecto a la relación de esta faceta artística con la de cineasta en quien ha dirigido filmes como "Basquiat", "Antes que anochezca" o "La escafandra y la mariposa", Cy Schnabel cree que "por supuesto sus pinturas tienen influencia en su estilo como cineasta".

"La influencia está sobre todo en su manera de rodar películas, en el punto de vista, y en la cámara siempre hay una sensibilidad muy pictórica y experimenta mucho con distintos ángulos. Su mirada como director de cine es extremadamente pictórica y atmosférica".