«Cuando no tengo cerca la guitarra siento que algo me falta»

Tomatito afronta un regreso especial a la ciudad en la que se crió con su sexteto, un espectáculo en el Teatro Cervantes en el que le acompañarán José del Tomate en la segunda guitarra, Kiki Cortiñas y Morenito de Íllora en el cante, el baile de José Maya y la percusión de Piraña.

¿En qué consiste el espectáculo del Teatro Cervantes?

Es un paseo por mi música, Muestro todas las facetas de mis discos. El espectáculo tiene un poquito de todo: guitarra, cante, percusión... Queremos que la gente se lo pase bien y nosotros también, claro.

¿Qué valor sentimental tiene actuar en Málaga frente a otras ciudades?

Siempre tengo ganas de venir a Málaga. En todas las ciudades intento actuar lo mejor que puedo, pero Málaga es especial. Son muchos recuerdos bonitos que tengo.

Además de eminencias del flamenco como Camarón o Paco de Lucía, ha colaborado con artistas de otros géneros como Romeo Santos con Mi Santa. ¿Qué diferencia siente cuando toca para estos artistas fuera del género flamenco?

Me alegra mucho cuando me llaman para colaborar con ellos porque significa que se interesan por el flamenco. Gracias a artistas como Camarón o Paco de Lucía, muchos artistas se han enamorado del flamenco.

Usted ya dijo que no le importaría tocar para Rosalía. ¿Cómo cree que sería una colaboración con ella? ¿Qué le llama la atención de su estilo?

Sería algo como lo que ya he hecho con artistas como Michel Camilo, adaptarme y hacer sus estilos más flamencos de forma que quede lo mejor que pueda. De Rosalía me gusta que haga esos fragmentos flamencos. Gracias a ella la gente se está acercando al flamenco.

También hay quienes critican este tipo de colaboraciones fuera del flamenco. ¿A su edad le da igual lo que digan y piensen de usted?

A mí no me importa. A Camarón lo pusieron verde cuando grabamos La Leyenda del Tiempo. El flamenco es muy sabio, todo lo que entra y es moda, se queda y después sale; y lo que no lo es, se queda. No estoy pendiente de ls críticas.

¿Con qué otros artistas le gustaría o hubiera gustado colaborar?

No es algo en lo que piense. Muchas veces me llaman y si veo que me puedo divertir me apunto. Nunca he rechazado una colaboración, estoy abierto siempre a aportar lo que pueda con mi guitarra.

¿Cuál es su relación con la guitarra?

Cuando cojo la guitarra me siento muy bien y cuando no la tengo cerca siento que algo que me falta.

¿Qué le quedó por hacer con Camarón de la Isla?

Se fue muy pronto. Tenía toda la vida por delante. Hubiéramos hecho mucho juntos. Lo echo mucho de menos. Han pasado muchos años y todavía lo nombramos, su recuerdo está siempre presente. Camarón siempre estaba reinventándose, escuchando cosas nuevas.

Con cantantes como Israel Fernández parece que la voz flamenca se renueva, ¿pasa lo mismo con la guitarra flamenca, hay nuevos valores que le interesen?

Sí, los jóvenes se asentarán y darán la cara en un tiempo. Israel ha empezado ya, canta muy bien, y además es buen guitarrista. Hay mucho talento joven.

Usted se ha convertido en un icono del flamenco. ¿Cómo se siente al ser un referente para esta nueva generación? ¿Demasiada presión?

Siempre intentas gustarle a los jóvenes. Estoy dispuesto a aportar algo para que se inspiren y hagan música. Estoy encantadísimo y es una satisfacción muy grande. Es como lo que hizo Paco de Lucía con nosotros los de mi generación.

¿Cómo ha sentido esa evolución de discípulo a maestro de la guitarra flamenca?

Maestro ya de viejo. Tampoco he notado mucho ese proceso porque siempre estoy con los jóvenes. Estoy con ellos en mi grupo y siempre me he llevado bien con ellos.

Dice que Paco de Lucía sigue siendo el referente de la guitarra flamenca. A veces se pueden dar casos en los que las sombras de estos iconos pueden impedir a los herederos hacer sus propias cosas con más libertad. ¿Cree que podría estar pasando esto con la guitarra flamenca?

Cuando hice La Leyenda del Tiempo tenía 18 años y Camarón ya venía de tocar con Paco de Lucía. En el flamenco la competencia no debería existir. Todo el mundo que compite sale mal. Hay mucho guitarrista que se ha frustrado con ello y lo ha pasado mal. Yo nunca he competido con nadie porque somos consecuencias unos de otros. Lo importante es divertirse y pasárselo muy bien.

A sus 63 años, ¿ha pensado alguna vez en la retirada de los escenarios?

Nunca me lo he planteado. Claramente llegará el día, pero de momento no. El flamenco me sigue motivando muchísimo, los artistas que salen y el hecho de poder compartir mi música es algo que me incentiva a continuar sobre los escenarios.