El primer violinista de la Filarmónica de Varsovia, Piotr Cegielski, aterrrizó este lunes en Málaga para ofrecer junto a la prestigiosa pianista malagueña María Márquez un doble programa en Marbella (martes 19) y Vélez-Málaga (miércoles 20), cuyo objetivo principal es el de recaudar fondos para los refugiados ucranianos.

Cegielski expresó ya en tierras costasoleñas que sólo había estado dos veces en España. Y dedicó sus primeras palabras al apoyo que recibe Ucrania desde el inicio de la guerra: "Estoy muy feliz de que tanto los españoles como el Gobierno español estén ayudando de manera tan importante a los refugiados ante la situación que actualmente están viviendo. Quiero agradecer estas muestras de solidaridad en primer lugar", matizó.

Por su parte, la pianista veleña, que ha desarrollado gran parte de su trayectoria formativa y profesional en Polonia, matizó que el concierto de este martes será muy emotivo y especial. "Quiero además agradecer a la Asociación Amigos de la Música de Marbella, en su trigésimo aniversario, por ofrecernos esta oportunidad", relató.

Las entradas para el concierto del miércoles en el Teatro del Carmen de Vélez-Málaga (20.30 horas) están a la venta a un precio de 12 euros, mientras que las de este martes en el Salón Andalucía del Puente Romano Beach Resort de Marbella (19.00) cuestan 50 euros para el público general y 30 euros para los integrantes de la asociación marbellí que lo promueve.

El evento de este martes se presenta como Concert for Peace - En ayuda a los Refugiados de Ucrania. En el repertorio, como ha avanzado Márquez, figurarán en su mayoría piezas de la música española, aunque habrá un guiño a la tradición musical ucraniana. "Quiero también agradecer al Hotel Puente Romano su amabilidad", ha finalizado una María Márquez que en su día, según las crónicas en The New York Times, "obtuvo una rendición multitudinaria con la interpretación de La Suite de España".