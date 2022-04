El Museo Ruso entra en tiempo de descuento

El pasado domingo, el Museo Ruso tendría que haber clausurado sus exposiciones temporales de la temporada para que empezara el montaje de las nuevas. Evidentemente, el relevo artístico no se producido, toda vez que la guerra de Putin en Ucrania está lejos de finalizar. Mientras tanto, la pinacoteca de Tabacalera mantiene abiertas sus salas con las muestras aún en cartel, aunque, eso sí, ya no queda demasiado tiempo: la cobertura del seguro que protege las obras expuestas, contratada antes de la inauguración de las exposiciones, alcanza hasta el 15 de mayo. Entramos, por tanto, en el tiempo de descuento y el horizonte no es muy halagüeño: ¿quedarán vacías las paredes del Ruso a partir de mediados del próximo mes?

"Debido a las circunstancias actuales, que dificultan la circulación y movimiento de personas y transportes , los trabajos necesarios para garantizar la devolución de las piezas artísticas no se pueden llevar a cabo como inicialmente estaban previstos. Por ello, mientras se solucionan las cuestiones logísticas, las exposiciones temporales permanecerán abiertas al público. La extensión de las exposiciones no supone ningún coste para el Ayuntamiento de Málaga", aseguran desde el centro a través de un comunicado. Eso sí, un matiz: es más que probable que la temporal 'Dostoievski en su bicentario' abandone el Museo Ruso "por su tamaño y características de las piezas" y, dicen las mismas fuentes, "siempre y cuando el Museo de San Petersburgo autorice que estos trabajos sean realizados por los especialistas de la agencia municipal" que se encarga de la pinacoteca. "La situación de incertidumbre en el escenario internacional, debida a la invasión de Ucrania por parte de Rusia [en el comunicado no se menciona la palabra 'guerra'], dificulta las complejas operaciones de desmontaje y devolución de las obras expuestas. El proceso de desmontaje y vuelta a su lugar de origen se lleva a cabo a través de una logística en la que participan trabajadores especializados en conservación, restauración y transporte de piezas de arte tanto españoles como rusos. Una vez que las obras estén perfectamente embaladas y aseguradas, el procedimiento continuará con el transporte a través de la red viaria con camiones equipados con los medios necesarios para que las obras lleguen a San Petersburgo en óptimas condiciones", se detalla en el comunicado. Actualmente, además de la citada 'Dostoievski en su bicentenario', se puede visitar la anual 'Guerra y paz en el arte ruso' y las temporales 'Las vanguardias en el arte ruso' y 'Maiakovski, artista y poeta' en los horarios habituales.