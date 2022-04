El Archivo Lafuente, Fontcuberta y Picasso: los planes B del Museo Ruso

El pasado domingo, el Museo Ruso tendría que haber clausurado sus exposiciones temporales de la temporada para que empezara el montaje de las nuevas. Evidentemente, el relevo artístico no se producido, toda vez que la guerra de Putin en Ucrania está lejos de finalizar. Mientras tanto, la pinacoteca de Tabacalera mantiene abiertas sus salas con las muestras aún en cartel, aunque, eso sí, ya no queda demasiado tiempo: la cobertura del seguro que protege las obras expuestas, contratada antes de la inauguración de las exposiciones, alcanza hasta el 15 de mayo. Entramos, por tanto, en el tiempo de descuento y el horizonte no es muy halagüeño: ¿quedarán vacías las paredes del Ruso a partir de mediados del próximo mes? Parece ser que no: se está trabajando en un plan B con muestras integradas por «fondos propios o a través de acuerdos con colecciones privadas u otras pinacotecas»; así, según fuentes próximas al Museo, el Ayuntamiento podría valerse de fondos del Archivo Lafuente de Santander, fotografías de Joan Fontcuberta o algunos contenidos picassianos por determinar.

«Debido a las circunstancias actuales, que dificultan la circulación y movimiento de personas y transportes , los trabajos necesarios para garantizar la devolución de las piezas artísticas no se pueden llevar a cabo como inicialmente estaban previstos. Por ello, mientras se solucionan las cuestiones logísticas, las exposiciones temporales permanecerán abiertas al público. La extensión de las exposiciones no supone ningún coste para el Ayuntamiento de Málaga», aseguran desde el centro a través de un comunicado. Eso sí, un matiz: es más que probable que la temporal Dostoievski en su bicentenario abandone el Museo Ruso en los próximos días «por su tamaño y características de las piezas» y, dicen las mismas fuentes, «siempre y cuando el Museo de San Petersburgo autorice que estos trabajos sean realizados por los especialistas de la agencia municipal» que se encarga de la pinacoteca. «La situación de incertidumbre en el escenario internacional, debida a la invasión de Ucrania por parte de Rusia [en el comunicado no se menciona la palabra guerra], dificulta las complejas operaciones de desmontaje y devolución de las obras expuestas. El proceso de desmontaje y vuelta a su lugar de origen se lleva a cabo a través de una logística en la que participan trabajadores especializados en conservación, restauración y transporte de piezas de arte tanto españoles como rusos. Una vez que las obras estén perfectamente embaladas y aseguradas, el procedimiento continuará con el transporte a través de la red viaria con camiones equipados con los medios necesarios para que las obras lleguen a San Petersburgo en óptimas condiciones», se detalla en el comunicado. Actualmente, además de la citada Dostoievski en su bicentenario, se puede visitar la anual Guerra y paz en el arte ruso y las temporales Las vanguardias en el arte ruso y Maiakovski, artista y poeta en los horarios habituales. 30 Estrategia El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, presidió un pleno municipal a principios del pasado marzo para hacer pública la estrategia respecto al Museo Ruso: la postura, consensuada con los ministeriores de Exteriores y de Cultura del Gobierno, es que la pinacoteca se mantenga abierta al público pero «en estado de «hibernación» mientras dure el conflicto bélico. Pero, ¿quedará como un simple contenedor cultural, cáscara sin huevo, después de que las piezas de las actuales temporales ampliadas deban abandonar Málaga por las obligaciones contractuales de la cobertura del seguro? La intención es que no sea así, y el Ayuntamiento ha iniciado contactos con el Archivo Lafuente de Santander (que reúne numerosas colecciones y fondos documentales relativos al arte moderno y contemporáneo), con propietarios de fondos del prestigioso fotógrafo Joan Fontcuberta y también diseña una alternativa con contenidos de Pablo Ruiz Picasso. El objetivo también es, por supuesto, mantener los puestos de trabajo. «¿Vamos a organizar las próximas exposiciones en el Museo Ruso? Probablemente ni podamos ni queramos mientras dure la guerra de Putin. ¿Significa eso que hay que cerrar el museo? No, en modo alguno. Efectivamente hay una plantilla de 80 trabajadores que no tienen por qué pagar los platos rotos», expuso en el citado pleno Noelia Losada, la concejala de Cultura, para quien el Ruso es el «epicentro cultural de Huelin». La Colección del Museo Ruso, dependiente de la casa matriz, el Museo Estatal de San Petersburgo, celebró el pasado mes de marzo siete años de su inauguración, en un entorno no especialmente destacado por su programación cultural.