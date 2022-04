Nicky Jam, contratación sorpresa del Weekend Beach

Si estos días Daddy Yankee ha anunciado que su gira de despedida pasará por Torremolinos otro de los pioneros del reggaeton, Nicky Jam, se anuncia como cabeza de cartel sorpresa del Weekend Beach de Torre del Mar, que había cerrado su nómina de estrellas hace unas semanas. Desde luego, los seguidores de la música latina van a pasar uno de los veranos de su vida.

Nick Rivera Caminero, de 42 años, despuntó pronto, prontísimo en la música: siendo adolescente, cantando en un supermercado, una de las clientas se fijó en él; ella era la esposa de un director ejecutivo de un sello discográfico; el joven cantante tenía 14 años. Y ahí empezó a granjearse sus credenciales de calle: lanzó varias mixtapes, rapeó junto a los 'originators' del género como Daddy Yankee (con quien formó un dúo musical, Los Cangris, altamente influyente pero que se disolvió por problemas personales) y grabó discos alabados por la prensa especializada, como 'Vida Escalante' (2004), para muchos aún su gran trabajo. Pero Nicky Jam, criado en un ambiente más que complicado (barrio marginal, padres adictos, delincuencia), derrapó: la combinación drogas, depresión y alcohol terminó haciendo efecto y, al final, acabó en la cárcel por conducir un coche con denuncia de robo.

La prisión no acabó con su determinación; más bien al contrario: se desintoxicó y se mudó a Colombia, en busca de una nueva vida. Su música también cambió. "Ahora me inspiro en gente como Carlos Vives, y hago un estilo de reggaeton que les gusta tanto a los chavales como a los adultos. En un estilo nuevo, con escribillos dulces, pegadizos como un chicle. y las letras hablan de cosas de las que jamás se ha hablado en el reggaeton", comentó en la revista 'Billboard'. Y empezaron a llegar megaéxitos como 'El perdón', con Enrique Iglesias, entre muchos otros. Tituló su siguiente disco con una palabra definitoria: 'Fénix'.

"Yo todavía estoy aquí, yo no pienso retirarme por ahora", dijo Nicky Jam en una reciente entrevista con 'Huffington Post', en la que también confesó la clave de su éxito: "Llevo muchos años famoso, a la fama ya no le presto atención. Soy famoso en mi país desde muy niño, vivo mi día a día sin pensarlo. Creo que la razón por la que me va tan bien es que no actúo como si fuera famoso, no vivo la vida así".

Organización

Más de dos millones de euros, dice la organización del Weekend Beach, se han invertido para fichar a artistas como Residente, Tarrus Riley, The Hives, La Habitación Roja, Ayax y Prok, La M.O.D.A., Rayden, Lola Índigo, Maikel de la Calle, Bastille, Nervo, M-Clan, Rozalén, Deborah de Luca, Wade, La Fuga, Steve Lawler, Marta Sango, El Drogas y muchos más. Del 6 al 9 de julio en la playa torreña, los 'weekers' "vivirán el festival de la vuelta soñada y el reencuentro".

Una cita con muchos estilos musicales hermanados, desde el rock, el pop, el rap, ritmos urbanos, fusión y mestizaje, electrónica y mucho baile, divididos en cuatro escenarios "dotados del mejor sonido", un recinto con todas las comodidades y accesibilidad, zona de acampada junto al recinto del festival, zona gastronómica, zoco, parking. Pero Weekend Beach no es solo música, es disfrutar del mejor momento, de la playa, del verano, la gastronomía y el sol. Combinación imbatible, desde luego.