La ya veterana banda estadounidense Rage Against The Machine ofrecerá dos conciertos en España el próximo mes de septiembre que tendrán lugar en Andalucía Big Festival, en Málaga, y en un nuevo evento bautizado Mad Cool Sunset que se celebrará en Madrid.

Así lo han anunciado este viernes los responsables del Mad Cool Festival, que son los organizadores asimismo de estas dos citas que se suman al calendario musical de este verano.

Está previsto que la cita malagueña tenga lugar del 8 al 10 de septiembre y, tal y como se había anunciado hace unas semanas, contará en su oferta con Muse, Jamiroquai, Vetusta Morla, Biffy Clyro y Years & Years, entre otros artistas.

A su oferta se suman asimismo, según han anunciado hoy sus responsables, las actuaciones de Glass Animals, Aurora, Gus Dapperton, Montell Fish y JavyPablo.

El 8 de septiembre será la fecha de la actuación de Rage Against The Machine, quienes hacía más de 25 años que no pasaban por Andalucía, mientras que el día 10 es el escogido para que abanderen el otro evento en Madrid del que hoy se ha dado primera noticia.

Las sinergias entre ambas citas permitirán que compartan buena parte de su oferta, ya que además del grupo capitaneado por Zack de la Rocha y Tom Morello, Mad Cool Sunset acogerá actuaciones igualmente de Biffy Clyro, Glass Animals, Stereophonics, Run The Jewels o Kurt Vile & The Violators.

Será en el Espacio Mad Cool, el mismo que acogerá a su hermano mayor de la capital del 6 al 10 de julio y, precisan sus artífices, esta jornada de música en septiembre "ha llegado para quedarse".

La venta general de entradas para Andalucía Big Festival arrancará el 29 de abril a las 12 horas en su web oficial, mientras que la de Mad Cool Sunset lo hará el 4 de mayo en www.madcooltickets.com.

Rage Against The Machine nació en 1991 y alcanzó gran fama con su estilo de rap metal muy contestatario pese a sus idas y venidas, con dos parones entre el año 2000 y 2007 y de nuevo entre 2011 y 2019, lo que no ha hecho sino engrandecer su capacidad de convocatoria por lo singular de cada una de sus reuniones y giras.

El grupo, que no publica nuevo material desde que en el año 2000 lanzara "Renegades", no pasaba por ejemplo por la capital española desde que en 2010 fueran cabeza de cartel del segundo Rock in Rio.