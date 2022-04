Carlos Latre: "Los cómicos seguimos siendo los bufones del reino"

Carlos Latre (Castellón de la Plana, 1979) llevará su One Man Show al Teatro del Soho-CaixaBank del 26 al 29 de mayo; una función que se estrenó en junio de 2021 y que tuvo dos pequeñas temporadas en Madrid y Barcelona, y con el que, «actualizado y renovado», empezó gira el pasado mes de marzo en Mallorca.

En One Man Show, en el que imitará a cerca de 150 personajes, quiere «reflejar un Latre en esencia », señala un humorista que presume de 25 años de carrera y que está «consolidado como showman». El espectáculo, remarca, «nació con la vocación de hacer reír tras un tiempo realmente oscuro en el que todos perdimos la noción de la realidad».

«Hacer reír es un deber para mí ahora mismo. Hay gente que me dice que viene a verme por necesidad, porque necesita reírse, salir de su casa, después de una depresión gigante. O chavales que están enfermos y hacen lo posible para salir del hospital. Ante eso uno dice: lo que hacemos vale mucho la pena. Está muy poco valorado. A la hora de dar premios todo el mundo se acuerda de la pandemia y de los sanitarios, por supuesto, de los músicos, del cine, pero nadie de la comedia. Y la comedia ha estado ahí, al pie del cañón, cada día dando lo mejor para hacer reír a los demás. Por desgracia seguimos siendo un poco los bufones del reino», reflexiona.

El montaje tiene una duración de 1 hora y 35 minutos. «No puede alargarse más porque el público se cansaría de reír», aclara. Y la actualidad y la improvisación serán sus motores.

La actualidad política no le desborda, al contrario, le pone, «muchísimo», apunta. «Creo que es apasionantemente vergonzosa. El programa de Iker Jiménez debería ir de política, no de extraterrestres, porque lo extraterrestre es lo que está pasando. Los políticos, en general, viven en otro planeta. Viven en su mundo, con sus problemas, que parece que no son los nuestros», espeta. «Los políticos son personajes que cuesta hacer. Recuerdo que al principio Aznar era complicado para los imitadores, también Zapatero, no así Rajoy, que era un filón, con sus tics, las eses, la manera de hablar y la de caminar».

Personajes

La Casa Real, la infanta Cristina, Fernando Simón, Miguel Nosé Bosé, Iker Jiménez, Florentino Pérez, Messi, Raw Alejandro, Maluma, Aitana y Zoilo, y «lo guapo que es el presidente Sánchez» son otros personajes y temas que protagonizarán One Man Show, en el que la música tendrá un papel principal.

«Tengo 600 personajes en mi cabeza. ¿Si alguna vez he estado al borde de la locura por eso? No lo sé, y si lo he estado no me he enterado, pero sí me ha servido para saber quién soy y encontrar mi propio yo», confiesa Latre, quien recientemente ha participado en una investigación para analizar su cerebro en la Unidad de Neurología Cognitiva y Afasia de la Universidad de Málaga, cuyos científicos evaluarán su extraordinaria habilidad como imitador de voces.

Ibai entra en escena

Su último fichaje ha sido Ibai Llanos. «Ya lo estoy preparando para meterlo en el espectáculo», desvela. «Es un referente a día de hoy, un tipo espectacular que ha generado una nueva vía de comunicación, que le ha dado la vuelta a la tortilla y ha conectado brillantemente con los jóvenes».

Al también actor, presentador y cantante le gusta probarse en otras disciplinas aunque sabe por lo que es reconocido, por su capacidad para imitar. «Hay que ser oveja negra, ir un poco por libre, por donde no hay pisadas», defiende. Siempre decidido y valiente, Latre ha abierto recientemente el Comedy Studio, la primera Escuela de Imitación y Entretenimiento que se crea en España, un país que, según denuncia, no cuida a los cómicos.

«Somos uno de los países más cómicos del mundo, con más disciplinas humorísticas, y sin embargo todos los que nos dedicamos a esto lo hemos hecho por casualidad. No hay una fábrica, una cantera de humor, de comedia, desde todos los ámbitos: la escritura, la dirección, la producción… La gente que quiere dedicarse al humor, que es muchísima, no tiene donde acudir para poder aprender», sostiene.

One Man Show supone su regreso a las tablas, tras cinco años de ausencia, que no de parón. «Tengo muchísima suerte y he hecho ininterrumpidamente Tu cara me suena, radio, tele, convenciones privadas… y tengo mujer, hija y mi propia vida. La verdad es que nunca he parado. Tenía ganas de volver al escenario. Estaba preparando un show que era muy diferente, que también tenía la temática del One Man Show, pero la pandemia lo frenó. Y ahí vi cuando necesitábamos reír más que nunca».