Alessandra García: «Estar nominada ya es un regalo, siento una felicidad que no me cabe en el pecho»

Alessandra García ha dado la campanada con sus tres nominaciones en los Premios Max, que se celebrarán el próximo 6 de junio en el Teatre Principal de Maó en Menorca. La malagueña es candidata a llevarse los premios de mejor actriz, mejor espectáculo revelación y mejor autora revelación por su obra Mujer en cinta de correr sobre fondo negro. Hablamos con ella, eso sí, con una condición: que no nos olvidemos de los colaboradores con los que ha trabajado en esta función. Así que aquí van: Violeta Niebla, Ramón Gázquez, Azael Ferrer, Beatriz Ros, Dela-Delos, María del Mar Suárez, Bass Seismic, Marta Howard, Hugo Lugo, Cruda Films y Tiquismiquis.

Está nominada a mejor actriz, mejor autoría y mejor espectáculo revelación con la obra Mujer en cinta de correr sobre fondo negro, gracias a la cual se llevó el Premio Ateneo de Teatro a la mejor actriz. ¿Cómo se siente al recibir varias nominaciones por ella? ¿Cuál es la que más le ilusiona?

Ha sido una sorpresa ser candidata a varios premios. Cruzábamos los dedos para estar nominados en al menos un premio para poder asistir a la gala y vivir la experiencia. Estar nominada ya es un regalo, siento una felicidad que no me cabe en el pecho. Cada nominación tiene un significado especial: la de mejor actriz me conecta con esa niña que estudiaba en la ESAD, me hace muy feliz reencontrarme con ella; la de mejor autoría teatral me da muchísima fuerza para seguir escribiendo porque no confiaba mucho en mi palabra; y la nominación a mejor espectáculo revelación es un cómputo de todo, de agradecer a mi equipo de que todo ha valido la pena, el mejor espectáculo es cuando sales de fiesta con tu pandilla y lo celebráis todos juntos. Cualquier premio que viniera sería increíble.

Es la primera vez que está nominada a estos premios, y además es candidata a llevarse varios. ¿Se siente confiada? ¿Le sorprendieron las candidaturas?

Soy muy Goku, de estar mucho en la nube. Es muy bonito que este espectáculo esté en la cartelera porque está autogestionado; he hecho lo que me ha dado la gana, no he recibido ninguna ayuda institucional tampoco, es una obra que he hecho tan desde mí misma... Tengo la confianza de que este tipo de proyectos tienen que ser valorados.

Desde sus inicios, Alessandra se ha dedicado al teatro independiente. ¿Considera que este ámbito obtiene el reconocimiento que merece?

Los premios de la SGAE se dan a los que forman parte de ella. Creo que hay una parte importante de las artes vivas de las que yo me siento muy cerca, en las que entra el arte contemporáneo con perfomances u obras más relacionadas con la tecnología, que se quedan fuera de este tipo de reconocimientos.

¿Cree que por fin se pueden levantar proyectos desde las provincias más allá de Madrid y Barcelona?

Creo que se puede hacer y con estas nominaciones se demuestra. Agradezco al jurado que ha nominado esta propuesta porque le están dando un reconocimiento. Me he sentido muy animada con estas nominaciones. Me ha servido para ver que se estos proyectos se pueden hacer y se valoran.

En su faceta como autora, ¿de dónde procede la inspiración para crear obras como Mujer en cinta de correr sobre fondo negro?

Esta obra es una auto-ficción distorsionada y parte de mis carencias como persona en esta sociedad en la que vivo. Se habla del barrio del que vengo, de mi relación con mi pareja, que es una chica, del sector servicios, y se hace un homenaje a los motes. En mi madurez he descubierto que mis carencias me hacen fuerte, mi identidad es mi fortaleza.