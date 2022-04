Adiós a Juan Diego, el actor que interpretaba «desde las entrañas»

Hace unos años, en 2017, Juan Diego presentó en el Festival de Málaga 'No sé decir adiós', un filme de Lino Escalera en el que el de Bormujos incorporaba a un padre ya anciano al que le daban meses de vida. Nos comentó entonces: «Hay que pensar que lo importante es irse contento de haber vivido. Pero eso cuesta muchísimo en esta puta sociedad. Pensamos que el poderoso se va contento cuando muere, pero no es así: tampoco se marcha contento. El mejor antídoto para eso es no enterarse de nada, como cuando naces. Yo estoy preparadísimo para irme, llegado el caso, con la misma inconsciencia que cuando llegué. Hay que procurar que la marcha sea rapidita. Lo que ocurre es que en este tipo de enfermedades nos encontramos con un proceso largo y doloroso». Se refería al cáncer de su personaje, como el cáncer que ayer, a sus 79 años, le arrebató la vida al intérprete de intérpretes de nuestro país, el de las emociones arrebatadas, el de la voz ronca, la de las verdades que duelen y los ojos pequeños, rasgados pero siempre brillantes. El cine, el teatro y la cultura en general se queda sin Juan Diego, y duele.

Fin definitivo a una trayectoria intachable, por la que ganó tres Premios Goya y tuvo nueve nominaciones y marcada por el rigor interpretativo y el compromiso político; adiós al comunista que pasará a la historia como el señorito que acabó ahorcado en la eterna 'Los santos inocentes'. Como bien dijo Félix Fernández de Castro, que dirigió a Juan Diego en el corto 'Cebra', «no hay un actor español vivo que sea capaz de transmitir esa inmensa mala leche contenida». Ni tampoco ninguno tan valiente como para «hurgarse en las entrañas» para defender a muerte a sus personajes. Muere Juan Diego, maestro de actores y representante de la cultura más comprometida Adolescencia Diego Ruiz Moreno, más conocido como Juan Diego, nació el 14 de diciembre de 1942 en la localidad sevillana de Bormujos de Aljarafe. Empezó a estudiar Arte Dramático durante la adolescencia y después dio sus primeros pasos en el Teatro Español Universitario (TEU) de Filosofía y Letras de Sevilla. Con 18 años se trasladó a Madrid y compaginó sus ensayos en grupos de teatro aficionado con trabajos de extra en programas de TVE Debutó profesionalmente en 1964 con las representaciones de la comedia de Emilio Romero 'Historias de media tarde' y, en 1966, dentro del cine 'Fantasía...3', de Eloy de la Iglesia. Por aquella etapa se afilió al Partido Comunista de España (PCE), formación que dejó en 1982 y fue uno de los promotores de la histórica huelga de actores de 1975. A partir de 1979, dirigió el grupo teatral de la Agrupación Comunista del madrileño barrio madrileño de Usera. «Para sus compañeros de profesión, Juan Diego era el mejor. Le debemos la dignidad, el oficio, la solidaridad, la responsabilidad», declaró ayer Juan Echanove. Actores, políticos y sindicalistas recuerdan a Juan Diego Fue en la década de los 80 cuando interpretó algunos de sus papeles más recordados: comenzó 'Los santos inocentes' (1984) de Mario Camus; a la que siguió 'La corte del faraón' (1985), con José Luis García Sánchez; 'El viaje a ninguna parte', de Fernando Fernán Gómez (1986); 'Dragón Rapide' (1986), de Jaime Camino, donde interpretó a Franco; 'Jarrapellejos' (1987), de Antonio Giménez-Rico; 'Pasodoble' (1989), de José Luis García Sánchez; o 'La noche oscura' (1989), con Carlos Saura; clásicos absolutas de la cinematografía nacional. Los 5 grandes papeles de Juan Diego El presidente del Gobierno Pedro Sánchez lamentaba en su perfil de Twitter su muerte: «Todo mi cariño a la familia de Juan Diego y al mundo de la cultura, que hoy pierde a un gran referente en el ámbito del cine y el teatro. Un actor inmenso, que nos ha regalado interpretaciones brillantes en obras que son parte de nuestra historia cinematográfica», escribía el jefe del Ejecutivo en las redes sociales. Presidentes autonómicos también se sumaron a las condolencias. Para el presidente andaluz, Juanma Moreno, Juan Diego «deja su impronta como uno de los grandes intérpretes del cine». Y recordó su Medalla de Andalucía que «ganó con su talento la admiración y el cariño de los españoles». Adiós al que llamaban «el biznaguero»

Le llamaban El biznaguero porque nadie ha conseguido más premios del Festival de Málaga que Juan Diego: cinco a su nombre y un Premio Málaga. Este último galardón se lo dio su gran amigo Antonio Banderas, quien ayer lamentó especialmente la muerte de su tutor: «Siempre duele la muerte de un compañero, de un amigo... pero Juan, tu telón cae y nos pilla con el pie cambiado. Realmente no se te olvidará nunca», tuiteó ayer el malagueño