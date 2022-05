Los Sex Pistols reeditarán el próximo 27 de mayo su antaño controvertido 'God Save The Queen', quizás el anti himno más icónico de la historia del punk, con motivo de la celebración en junio de los 70 años en el trono de la reina Isabel II, cumplidos el pasado 6 de febrero.

Vetada en su día por la corporación pública británica BBC, la canción antisistema que vio la luz en mayo de 1977 -hoy reconvertida en tema de culto- se volverá a escuchar con fuerza para marcar, del 2 al 5 de junio, el llamado Jubileo de Platino de la soberana británica, de 96 años.

Las provocadoras letras anárquicas y su fuerte contenido contestatario -comparaban el reinado de Isabel II con un régimen fascista- alcanzaron en su día el número dos en las listas de los discos más vendidos del Reino Unido.

El 'God Save The Queen' se convirtió también en el único sencillo en los anales de las tablas de éxitos nacionales que hubo de recurrir a un título en blanco a fin de evitar ofensas.

Al cuarteto británico le tocó pagar un alto precio por su atrevimiento. Los músicos fueron detenidos cuando trataban de promocionar en solitario su canción, hace más de cuatro décadas, a bordo de un barco que navegaba por el río Támesis.

También su entonces sello discográfico, A&M, decidía prescindir de la polémica banda, que publicó el tema con Virgin tras firmar un nuevo contrato.

En esta ocasión, con motivo de la señalada fecha para festejar el longevo reinado de Su Majestad, Virgin reeditará 4.000 copias de la canción y 1977 copias de la versión primera de A&M.

De hecho, en su momento se llegaron a destruir 25.000 copias no publicadas del 'God Save The Queen', conservándose apenas unas pocas del original editado por A&M.

Esa versión incluirá una cara-B del lanzamiento original de 'No Feelings', mientras que la edición de Virgin contará con 'Did You No Wrong'.