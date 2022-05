"La literatura debe entretener y ser nuestra terapia"

Presentó su nuevo libro, 'Sorpresas te da la vida', el pasado viernes en la Feria del Libro de Málaga. ¿Qué significado tiene esta novela en este momento de su vida y en su trayectoria literaria?

Es mi tercer libro pero mi primera novela. ¿Que qué supone? Es la subida de un peldaño más en esa escalera que me fijé como meta subir, escalón a escalón.

'Sorpresas te da la vida' se puede catalogar dentro de una literatura optimista y vitalista, algo necesario en estos tiempos tan oscuros y difíciles.

Creo sinceramente que sí. Estamos en una época de lo rápido, de lo fugaz, de los resultados inmediatos, y en el libro hay un aprendizaje interior de ver la vida de otra manera, de superar obstáculos y de aprender a vivir disfrutando de lo que tenemos alrededor.

En el principio de Sorpresas te da la vida Julio lee una nota en la que su pareja le pide tiempo para la reflexión. Sintetiza una constancia sentida que tienen sus anteriores obras, 'Té con Raúl' (2014) y 'Té quiero' (2015), donde los personajes están sometidos casi en un estado permanente de análisis para entender su realidad.

Si, así es. En esta época la reflexión es un valor añadido por las circunstancias que antes he comentado, la velocidad de todo; la toma de decisiones, si es de una manera calmada, objetiva y, cómo no, con ilusión y ganas supone una manera de entender el mundo que nos rodea.

Fue finalista en la categoría Relatos con Té quiero en los Premios Círculo Rojo. ¿Le sirvió para afianzar su compromiso con la literatura?

Fue ante todo una enorme alegría, también, como dice,un suplemento vitamínico para continuar con la ilusión de escribir, satisfacción de ir por el camino aprendiendo cada día.

Pero 'Sorpresas te da la vida' es otra clase de libro, mucho más personal y atrevido que tus anteriores.

Cierto. Hago varios guiños en la novela, el primero a mi madre, a quien se la dedico. ¿Atrevido? Bueno, es vida cotidiana, no es ciencia ficción; quizás en la novela, al ser un formato diferente, te muestras más, de una manera más completa.

¿Qué podemos encontrarnos de Diego Santos en Sorpresas te da la vida?

Lo que he intentado es que sea una novela fresca, ágil, sencilla de leer, y que le deje un poso de disfrute a todas las personas que la hayan leído. Además de las sorpresas que se irá encontrando mientras pasa las páginas de esta historia.

Diego Santos tiene su propia empresa y además es concejal de cultura de Ojén, uno de los pueblos con mayor actividad cultural de Málaga. ¿Cómo se consigue sacar tiempo para escribir?

Siempre me ha gustado ser una persona activa, tengo una asesoría fiscal y una agencia de seguros desde hace más de 35 años. En esta época, la circunstancia me ha llevado a participar en la política, llevando Cultura y Hacienda. Teniendo la suerte de que una de las delegaciones que llevo es Cultura como decías, y además Hacienda. Lo que hace que con ese pequeño coctel intento mostrar que la cultura no es un gasto, sino una inversión.

Parto de la base de que, para un escritor, escribir es un modo de vida. Observa y analiza la vida de una manera distinta al resto. ¿Cuáles cree que son esas diferencias? ¿Cómo podría explicar el proceso creativo de una novela como 'Sorpresas te da la vida'?

El proceso de escribir se aprende con algo que no puede faltar en tu día a día, la lectura. Cierto es que para el escritor, o aquellas personas que nos dedicamos a escribir, una de nuestras mayores fuentes de creación es la observación. Hay que tener una mirada especial, tanto que cuando te asomas a la misma ventana no siempre se tiene que ver el mismo paisaje. En el caso de 'Sorpresas te da la vida', creada durante la pandemia, sus personajes estuvieron en mi cabeza varios años; durante los últimos seis meses antes de acabarla, convivían conmigo cada día.

¿Escribe sobre lo que le preocupa del mundo?

Me preocupa lo que va ocurriendo y más en estos días convulsos con todos esos problemas que tiene la humanidad. Cuando escribo, intento evadirme de todo esos asuntos e intento crear tramas e ideas para que el lector disfrute y desconecte precisamente de todos esos grandes problemas diarios. En una época como ésta, donde los problemas mentales están subiendo, la literatura está ahí para hacer de terapia y aportar su ayuda.

¿Ha podido, a lo mejor, conocerse mejor al expresarse, al leer lo que ha escrito, y ha podido reconocerlo luego?

Si, sin lugar a dudas, creo que cuando nos manifestamos y además por escrito, hasta tú mismo te conoces más y ves cosas que no la sueles ver con frecuencia. Es como cuando intentas hacer algún reto, hay que escribirlo porque así hay constancia y te obliga a conseguirlo.

Se reconoce una manera muy sana de vivir y de enfrentarse a los problemas leyendo 'Sorpresas te da la vida'. ¿Ése era el objetivo del libro?

Si, la idea de 'Sorpresas te da la vida' es ésa, vivir, no sobrevivir; valorar lo que tenemos, y no magnificar. A lo largo de la vida hay problemas, pero unos son dramas que es lógico que nos afecten y tengamos que pasar nuestro duelo, pero otros problemas son, en realidad, conflictos a resolver. Y muchas veces, estamos enojados y enfadados por cosas que no son tan importantes. Hay que enfadarse, no quiero quitar eso, pero no se puede estar todo el día enfadado por una tontería. También hay algo del pensamiento filosófico de los estoicos: cuando algo no depende de ti, no nos podemos obsesionar con ello; sin embargo, con aquello que depende de ti tenemos que poner todo para ser mejor persona.

¿Qué función cree que debe cumplir la literatura en la sociedad actual?

En estos tiempos, la literatura está cumpliendo un objetivo fundamental, que es entretenernos, que es hacer que pensemos en otras cosas, en otras vidas. En una época donde los problemas mentales están subiendo, la literatura está ahí para hacer de terapia y aportar su ayuda.

¿Para cuándo su próximo libro?

Ando liado con varios proyectos, además de cada domingo escribir un artículo en mi blog sobre libros y literatura (https://diegosantosmarquez.com). Los que nos dedicamos a juntar palabras tenemos que hacerlo de una manera continuada, igual que el corredor para hacer una maratón tiene que entrenar a diario.