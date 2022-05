Cámaras, preguntas y teclas suenan al unísono. Antonio Banderas recibe en su Teatro del Soho CaixaBank a los actores Ricardo Darín y Andrea Pietra, quienes presentan esta misma tarde su obra de teatro. Argentina y España sonríen ahora al mismo tiempo. "Escenas de la vida conyugal" llega a Málaga como un propio reflejo de la sociedad. Tras el photocall, palabras por parte de los protagonistas. También Ilusión por parte de los dos actores, que ya han visto el mar. "Según nos han contado, esta sala es ideal para las obras de teatro del calibre de la nuestra", comenta Darín mientras fija su mirada en los ojos de quienes le observan.

La llegada de su obra teatral a la capital de la Costa del Sol no es casualidad. "Escenas de la vida conyugal" estaba prevista para la primera temporada, y en lugar de aplausos, recibió una cancelación por las restricciones de la pandemia. Concretar la cita con el Teatro del Soho no ha sido fácil, pero todo llega. Una cita desde hoy hasta el 22 de mayo. Y entradas que el espectador puede guardar como un buen recuerdo después de vivir la experiencia. Pietra —entre una sonrisa cómplice—reconoce cómo "llegar a Málaga después de tantos intentos frustrados es una maravilla". Su compañero está de acuerdo y añade que "estar codo a codo con nuestros semejantes no se parece a nada, es lo que nos hace suponer que las cosas, con prudencia, empiezan a volver a la normalidad".

Esta versión teatral de la película homónima de Ingmar Bergman, dirigida por Norma Aleandro, es una experiencia intimista, cercana y cotidiana. Tanto para los actores, como para los espectadores. Para ambos actores esto es fundamental porque afirman que su teatro "se nutre demasiado de la proximidad con el patio de butaca y con la audiencia". Igualan, incluso, la ansiedad que los propios actores tenían de volver al 'ruido' con la que los espectadores tienen de encontrarse con sus semejantes en una sala de teatro. En un ámbito atemporal se entregan al juego que llega a las butacas.

La trama de la obra gira sobre la vida de Juan y Marina, quienes viven diversas situaciones a lo largo de sus 25 años de casados. ¿Qué supone ese anillo de compromiso para los protagonistas? Además de muchas vivencias que incluyen un debate interno, un posterior divorcio, así como escenas al tanto divertidas y dramáticas que desafían al propio espectador. Sin embargo, la misma Pietra reconoce que "la obra rescata el amor y eso es lo más importante de estas dos personas. Habla de que el matrimonio es una trampa, pero el amor es algo casi intacto".

"Escenas de la vida conyugal" está en movimiento permanente. Y no solo por la acción que se desarrolla encima del escenario. El mismo significado de lo que va sucediendo a lo largo de la trama va cambiando con el tiempo . Todo depende del momento en el que la historia se inserta en la realidad. Según Darín: "Muchas cosas que venimos diciendo desde hace un par de años, toman un significado distinto o se profundizan en un aspecto que sitúa lo que ocurre en un contraste". El público y la circunstancia también influyen.

El siguiente billete de ida se establece hasta Sevila, mientras que el final tendrá lugar en Madrid. La capital contará con el fin de gira de "Escenas de la vida conyugal" desde el 1 al 5 de junio. Una obra que se encauza en distintos viajes y recorridos. Con una mayor profundización del texto en cada función y un texto que a los dos actores les encanta recorrer. Las butacas están preparadas. Los focos también. Los protagonistas coinciden una vez más y es que, para ellos: "Hay pocas cosas tan irremplazables como una función de teatro". Ya casi se escuchan los aplausos.