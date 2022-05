El festival 'Oh, See! Málaga' vuelve el 20 y 21 de mayo en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres. Este año, como novedad, el Oh See Málaga contará con la tecnología NFC de IDASFEST para potenciar la experiencia de los asistentes y ofrecerles una experiencia óptima. Este sistema de pulseras inteligentes es una tecnología vanguardista con la que cuentan los festivales más punteros del mundo como Mad Cool, Medusa Festival o Les Arts.

El funcionamiento es muy sencillo: los asistentes reciben una pulsera inteligente al acceder al recinto, que pueden cargar con saldo para consumir dentro del recinto. Además, estas pulseras permiten también verificar el acceso de los asistentes. Los asistentes podrán realizar sus compras a golpe de pulsera, agilizando todos los procesos y reduciendo las colas, mientras se recoge información fundamental para la organización sobre los consumos en tiempo real. Por otro lado, el mismo sistema permite controlar el aforo dentro del recinto para elevar el nivel de seguridad. Estos son los festivales de música que regresan a Málaga este verano El festival mantendrá su espíritu diurno. Además, el aforo reducido a 7.000 personas garantizará uno de los puntos claves de su primera edición: un festival sin colas, sin aglomeraciones y donde poder disfrutar de 24 horas de música en esta tercera edición en 2022.