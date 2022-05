El centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, presenta la segunda edición de CómicON, una cita que reunirá a artistas, profesionales y divulgadores del mundo del cómic y sus aficionados durante el viernes 27 de mayo. Para ello, la programación incluye una clase magistral gratuita junto a la creadora del cartel Natacha Bustos, sesiones de firmas, diálogos, concurso de cosplay y actuaciones de música.

A esta nueva edición se suman una decena de profesionales y divulgadores del mundo del cómic de la talla de Natacha Bustos, David Baldeón, Javier Garrón, Carmen Carnero, Daniel Coronado, Manu Guerrero, Julián Clemente, Pedro Monje, Xian Nu Studio y la performance de los artistas Manuela Trasobares y Los Picoletos.

CómicOn arrancará a las 12.00 horas con una masterclass gratuita de dibujo con Natacha Bustos, una de las artistas españolas más premiadas del panorama internacional, conocida por su trabajo en Marvel, y creadora del cartel de esta edición. La ludoteca abrirá sus puertas de 12.00 a 23.00 horas con dos objetivos: la difusión de los juegos de mesa entre los más pequeños, y por otro lado, tener una representación de juegos relacionados con el cómic.

El primer encuentro tendrá lugar a las 13.00 horas junto a Manu Guerrero, una de las caras más visibles de Selecta Visión, principal distribuidora de anime en España. En ella, desgranará todos los entresijos de la producción de anime. La actriz y Dj Laura Put amenizará por segundo año consecutivo el juego Trivial, de 14.00 a 16.00 horas, donde los asistentes tendrán que dar cuenta de sus conocimientos para poder optar a un lote de cómics y mangas.

Los fans de los superhéroes de la franquicia Marvel podrán conocer de la mano de Julián Clemente, editor de Marvel de Panini Comics, la historia de más de medio siglo de trayectoria editorial de los cómics Marvel en España. Junto al divulgador y redactor Pedro Monje, conversarán a las 16.00 horas sobre portadas, casos de éxito y falsos mitos.

Para los seguidores del manga tendrá lugar a las 17.00 horas un encuentro con el equipo creativo Xian Nu Studio, formado por guionistas y dibujantes en el manga de origen español. En su presentación ofrecerán una visión panorámica de la producción del manga en España.

Además, Daniel Coronado, integrante del podcast Base Otaku y Oriol Estrada, coordinador de CómicOn, proponen un diálogo 100% dedicado al manga o cómic japonés donde habrá diferentes sorpresas para el público. Los diálogos de CómicOn finalizarán a las 18.00 horas con los 'Superhéroes españoles' Javier Garrón, David Baldeón y Carmen Carnero. Estos tres artistas, que han conquistado el mercado americano desde prismas muy diferentes, participarán en un encuentro para conocer su trayectoria, anécdotas y algún que otro secreto. La mesa estará moderada por el autor Juan Naranjo.

La Térmica, junto a la Asociación Smile and Be Happy, organizan el segundo concurso de cosplay donde el público dará rienda suelta a su imaginación. Un jurado compuesto por los 'closplayers' Nyukix, Anna Aeriën, junto al coordinador de las jornadas Oriol Estrada, y un representante de la Smile and Be Happy selecciónarán al primer, segundo y tercer mejor cosplay de CómicOn 2022 con 100, 60 y 40 euros respectivamente. Además la asociación propondrá una exhibición de 'covers' de grupos de K-pop.

Por último, los artistas Manuela Trasobares y Los Picoletos oficiarán una velada artística punk, barroca y singular. A partir de las 00.00 horas, llevarán al público por los confines del arte donde la poesía, la pintura y la performance estará presente en todo momento.