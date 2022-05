Rakatá Festival: gitanos al poder

Reguetón gitano, Flamencotón, urban gitano... Muchas etiquetas para un sonido amplio y diverso, hecho por y para una comunidad, la gitana española, que triunfa en cifras desde la más absoluta independencia. Sus artistas apenas figuran en las agendas mediáticas pero ellos llenan allí donde van y sus canciones engordan los servicios de streaming. Muchos de los grandes de esta generación musical actuarán en Rakatá Festival. Conozcamos a cuatro de los más notables.

Moncho Chavea: de vendedor ambulante a orgulloso propietario de un Porsche Panamera

Es el cabeza de cartel del Rakatá; de hecho, su tremendo hit es el que bautiza el festival. Ramón Velasco Jiménez, vallisoletano, creció en Pan Bendito (sí, la barriada de La Excepción). Su sonido (también es productor) es una destilación de todo lo que le gusta:DLG, Orishas, Camarón de la Isla; Notorious B.I.G, Snoop Doog. Él lo llama «sonido chavea»:«Es trap y no deja de ser gitano». Ysentenció una vez para PlayzTrends:«Es un orgullo que tanta gente y artistas estén comiendo gracias a mi sonido».

Ramón Velasco Jiménez, su nombre real, era vendedor ambulante:«Vendía en una caja de cartón cosas como anillos, pendientes, collares... eso era un drama porque venía la policía y me quitaba la caja de cartón. Y yo solo pensaba en el bote de leche de mi hijo. Y lo pasé muy mal». Súmenle a ello sus problemas de depresión diagnosticada (ataques de pánica por una agorafobia que le ha llevado a estar siete meses encerrado en una habitación) y tendrán una vida de lo más difícil. Se empeñó y se empeñó en, como dice él, «hacerse un hombre». Yahora disfruta del éxito, como confesó en la citada entrevista: «El otro día iba con mi Porsche Panamera, que es un capricho que me di yo, y al entrar al barrio haciendo ruido con el coche, miré en el semáforo a tres o cuatro niños y me vi a mí. Y los niños me miraban como si fuera Cristiano Ronaldo o Papá Noel».

Daviles de Novelda: Canastero con mucho arte en busca de Twitch

«Yo soy de los Fernández / De una familia muy grande / Gitano canastero con mucho arte». Así se presentaba en 2016 un chaval de 17 años llamado David Fernández. Yo soy de los Fernández, su estreno en las redes, era un ritmo rap recitado con dicción aflamencada. En dos años David ha puesto en el mapa musical su ciudad de nacimiento, Novelda, y se ha erigido en ídolo de las músicas urbanas gitanas. Con solo una decena de canciones, lleva más de un centenarmillones de reproducciones en YouTube. Y sin el poyo de los medios de comunicación ni el marketing.

Daviles se confiesa devoto de Nyno Vargas y Camarón, pero es más fácil imaginarlo como una mezcla de José el Francés y Tego Calderón. Flamenquito, gitano y romántico, pero con aspiraciones todoterreno que le animan a meterse en el rap, el reggae, el dancehall y la bachata. Cante lo que cante, tiene un deje flamenco, pero también se le escapan guiños al reggaetón boricua. Él mismo utiliza el término flamencotón para referirse a esta generación que imprime su sello flamenco a cualquier ritmo urbano contemporáneo. Dice que su ídolo es Daddy Yankee (por su constancia y su capacidad de trabajo) y quiere abrir su canal de Twitch para convertirse en «el Ibai gitano». A diferencia de otros artistas de lo suyo, Daviles pasa de la televisión: «Sólo la tengo para ver Netflix y jugar a la Play».

Original Elías: un pionero de Caño Roto que fue Gipsy King

Original Elias, conocido por ser del clan García Losada, una familia proveniente del barrio madrileño de Caño Roto (el de los míticos Los Amaya) que apareció el pasado 2020 en el reality televisivo Los Gipsy Kings es, característica común de esta comunidad pujante, un artista polifacético, músico, cantante, rapero y actor que mezcla el dance hall jamaicano con el flamenco, el trap, el reggaetón y el hip hop.

Jugaba en la calle con su amigo Moncho Chavea, con quien formó LosChavea Sound. Más adulto formó parte varios años de los Yakis, una banda de flamenco y timba cubana como cantante donde rapeaba y tocaba la percusión. Actualmente forma parte del sello discográfico Zamara Music, en el que ha sacado varios temas en solitario como Shimbara o Traketeo, que alcaron 1 millón de reproducciones en menos de un mes. Con posteriores hits le ha ido aún mejor: Bebé (14 millones de reproducciones en YouTube), Mala (6 millones).

Nyno Vargas: superviviente de la música y la televisión

Su participación en el reality de famosos Supervivientes llevó a esta joven a importantísimas cotas de popularidad. Arrasó junto a su amigo Omar Montes (que también fue superviviente) con el tema Hola, nena y también ha colaborado con Mala Rodríguez. El mallorquín empezó rapeando (fan de SFDK y Violadores del Verso) y ahora hace, básicamente, lo que le da la gana (incluso colaborar con Kiko Rivera): «La gente se aburre de ponerse la misma camiseta todos los días. Yo no me visto igual que hace diez años ni tampoco tengo el mismo corte de pelo. Para mí cambiar no es venderse, es evolucionar». Eso sí, es un orgulloso compositor: «Es mi rollo y mi rollo solamente lo tengo yo», dijo en Playz este cantante que, confiesa, sólo va a discotecas cuando tiene que trabajar.