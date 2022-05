«Quiero contar historias desde un prisma que no está tan trabajado»

Nació en Melilla, estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad de Málaga (actualmente vive a caballo entre estas dos ciudades). Es directora, guionista y coach de actores, se llama Ceres Machado y está en la pole de los directores españoles pujantes, los que van a marcar la pauta. No lo decimos nosotros, sino la prestigiosa revista estadounidense 'Variety', quien ha incluido a Machado en su selecta lista de diez directores españoles a los que seguirles la pista. Un nuevo logro en la carrera de una mujer que fue (seguro que no lo haya dejado de ser nunca) una niña muy creativa, que escribía historias para que fueran interepretadas por su hermana y sus primas; o también esa joven de 19 años a quien un profesor al que acudió con dudas sobre sus posibilidades en esto de la dirección y que le respondió: «Ceres, tú vales para esto, éste es tu futuro». Ahora, tiene su propia compañía de teatro, Sibila Teatro, y está rodando su primer largometraje, 'Reflejos de una habitación', con Adriana Ozores y Alejandro Vergara. Por supuesto, lo está filmando entre Málaga (concretamente, Antequera) y Melilla.

La directora aún está intentando digerir la noticia de su aparición en la biblia del entertainment: «Yo no lo habría imaginado nunca. Si tú me hubieras preguntado hace un mes sobre mis metas, no entraba en mis planes que me tuvieran en cuenta de esta manera», reconoce emocionada.

En el currículum de Ceres destacan 'Mormón', una comedia que rodó en 2013 con Salva Reina; 'Una mujer completa', protagonizada por Belinda Washington y Alejandro Vergara en 2018; así como su corto 'Amateurs', presentado en Alemania recientemente. Actualmente está enfrascada en su debut en largometraje.

Berta y Hugo, dos extraños que se encuentran en una habitación de hotel por azares del destino. Dos clases sociales llenas de prejuicios que jamás habrían imaginado llegar a comprender al otro, pero cuando se habla con el corazón todas las personas nos encontramos. En 'Reflejos de una habitación', adaptación al formato largo de Una mujer completa, se habla de clases sociales, de homofobia, de machismo y de tradición. «Hablo de temas que, yo, como mujer, directora y feminista, espero que calen de alguna manera», dice. Asuntos que trata desde una militante perspectiva de género, con un lenguaje muy cuidado y con el fin de que se puedan ver historias desde otro prisma y conocer a mujeres que no han tenido voz, como es el caso de Berta, una mujer que a sus 62 años habla sin tapujos de sexualidad.. «Me gustaría contarle al espectador un ángulo que no está tan trabajado».

Machado, desde su profesión como coach, cuida especialmente a los actores y actrices con quienes trabaja. «Son personas muy valientes», reconoce y admira. A Ceres Machado lo que más le gusta del proceso creativo es enfrentarse al texto en solitario (el de Reflejos de una habitación es del guionista habitual Salva Martos), una fase de documentación e investigación y, posteriormente, el trabajo con los intérpretes, los ensayos, que es «donde creas, juegas y negocias». Y todo esto, ¿para qué? Ceres Machado lo tiene claro, clarísimo: «Para que los espectadores se emocionen». Y porque, como suele repetir, «el arte cambia la mirada del mundo».

Algo que, según ella, no sería posible sin el gran equipo con el que cuenta. Por supuesto, Adriana Ozores y Alejandro Vergara, sus actores; su director de arte, Álvaro Sola; el citado Salva Martos y sus productores, Dylan Moreno y Bea Bodegas. Sin ellos, asegura, no habría sido igual: «Porque si no hubieran creído y apostado tanto, habría sido más difícil».

Dice que tiene un número infinito de referentes creativos y cinematográficos pero las palabras son la base de todo: «En mi referente está la literatura absolutamente, es mi piedra filosofal: lo primero con lo que yo trabajo es con los libros y posteriormente viene todo lo demás, como el teatro, la música, la pintura y otras cuestiones».

En 'Variety' se han dado cuenta de que Ceres Machado tiene presente y futuro, porque se los ha ganado desde hace tiempo, trabajando con intensidad («¿Un consejo para los futuros profesionales del audiovisual? Que trabajen duro»). Empieza la hora de recoger lo que se ha ido sembrando con paciencia, tesón y vitalidad.