Tras dos años de parón debido al Covid-19, la Semana Popular de los Corralones de La Trinidad y El Perchel volverá a celebrarse del 1 al 5 de junio de 2022. "Este año es un poquito más diferente a otros años porque hemos pasado el covid y estamos empezando otra vez y vamos a ir poquito a poco", explica Yolanda, de la asociación La Alacena del Corralón. A pesar de ello, la asociación cree "que la gente va a venir con muchas ganas" aunque saben que "hay una pandemia y que la gente aún está muy asustada".

"Las compañeras del Ayuntamiento me han comentado que vendrá mucha gente, pero no sé decirte qué expectativas de afluencia tenemos", admite Yolanda. Además, añade que es difícil hacer una previsión, aunque haya aforo limitado porque la gente entra y sale y con "una buena comida, un poquito de arte, fresquito y una cervecita fresca la gente viene, esto es Málaga, Málaga es esto" sentencia. Por su parte, Juan Romero, presidente de la Asociación de Vecinos Trinidad-Centro afirma que "la gente tiene muchas ganas de estar en la calle" y que "este año se han involucrado más patios, incluso patios que antes no participaban". En la asociación admiten estar "muy contentos por cómo se ha levantado el barrio" ya que "es un proyecto de todos".

El colectivo La Alacena del Corralón está compuesta por mujeres de La Trinidad y El Perchel, su objetivo es recuperar la cultura de los corralones, difundir su patrimonio y gastronomía. "Este barrio estaba lleno de corralones, pero en 1989 hubo una riada, se desbordó el río y hubo muchas viviendas que dejaron de ser habitables", explica Yolanda, y en aquel entonces "una mínima parte de los percheleros luchamos para que respetaran nuestros espacios y no construyeran hoteles". La asociación y los vecinos quieren recuperar sus costumbres y forma de vida, cambiando cosas pero teniendo esa convivencia de un patio en común.

Yolanda afirma que de la zona "se habla siempre de lo malo pero hay mucho bueno, tenemos historia" y esa historia no todo el mundo la conoce; por eso "es una semana muy bonita" ya que "los corralones están abiertos al público", se ve "cómo los vecinos conviven, cómo adornan sus patios" y el factor sorpresa: "Lo que cada uno haya hecho en su corral eso no te lo esperas".

Los corralones son un tipo de vivienda modesta, de tipología arquitectónica popular y de carácter plurifamiliar que proliferaron en La Trinidad y El Perchel durante el s. XIX. Se trata de un tipo de vivienda tradicional, generalmente de dos plantas, con casas que asoman a una galería voladiza y dispuestas en torno a un patio, como gran espacio común a cielo abierto, utilizado como punto de reunión de vecinos. Uno de los más célebres, que sigue en funcionamiento en la actualidad y que se caracteriza por la divulgación de este tipo de arquitectura y de la cultura popular malagueña, es el Corralón de Santa Sofía, en la calle Montes de Oca, en El Perchel.

El propósito de esta Semana Popular de los Corralones es la de reproducir el ambiente festivo en las calles que tanto ha caracterizado a estos barrios, que estos días celebran su historia y su cultura, resumida en patios decorados con flores, mantones y estampas de Antonio Molina.

Además, como informó La Opinión, la Asociación de Vecinos Trinidad-Centro, con la colaboración del Distrito Centro ha puesto en marcha un proyectoen la calle Jara: "Estepona tuvo la iniciativa de decorar las calles y queremos hacerlo así", explica Nieves Mira, la vicepresidenta de la Asociación de Vecinos Trinidad-Centro. "La calle es una calle piloto, queremos que todo el barrio esté igual" y afirma que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento les "están ayudando muchísimo" y admite que sin instituciones no podrían hacerlo.

Por otro lado, y como también informó este diario, el Ayuntamiento tiene previsto en los presupuestos construir un aparcamiento municipal en plaza San Pablo. "El proyecto de decorar las calles no se podría hacer sin el aparcamiento municipal porque los coches ocupan las calles peatonales y no se vería", explica la vicepresidenta.