¿Cómo surge este proyecto? Íñigo Bregel (líder de Los Estanques) sí había grabado algunas canciones con otros músicos...

Anni: Conocíamos la música el uno del otro y empezamos a hablar por las redes sociales. Ahí nos empezamos a conocer. Dijimos que haríamos una colaboración que fuese una canción. Teníamos muchas ganas de ver qué tal, y la verdad es que cuando hicimos esa canción estuvimos tan a gusto y hubo una conexión tan bonita que quisimos alargarlo un poco más y hacer un EP, pero al final el EP se convirtió en un LP. Surgió todo tranquilamente, de forma natural: seguir haciendo canciones juntos y seguir grabando.

Separados, Los Estanques y Anni B Sweet son muy distintos. ¿Cómo es el proceso para encajar las piezas?

Anni: Ahí es donde ha estado la magia. Todo el mundo que me lo comentaba decía que era rarísima la mezcla de Los Estanques y Anni B Sweet, y a mí me parecía todo lo contrario, que justo hacían la música que a mí me gustaba. Con pocos grupos he tenido tanta conexión. No tuvimos que hablar mucho. Simplemente, como escuchábamos el mismo estilo de música y teníamos las mismas influencias, nos dejábamos llevar por las cosas que nos gustaban y nos apetecía hacer, y así surgió.

¿Y para componer?

Íñigo: Ha habido tres tipos de canciones: las que hacía Ana, que dentro de esas había algunas más avanzadas en cuanto a producción, y yo lo que hice fue tocarlas con los instrumentos con los que tocaba; otras que Anni tenía más desnudas y me dejó a mí mucha libertad para producirlas, y luego el tercer bloque de canciones, que son las que tenía yo por ahí que acabó cantando ella. También hay dos aisladas que las compusimos para este disco. Yo tenía claro que no quería cantar, y Ana me obligó.