El compositor e intérprete de muchas de las canciones que forman parte de la banda sonora de nuestras vidas, estrena gira el sábado 11 de junio en el Auditorio Municipal de Málaga Cortijo de Torres. Su gira está pensada para no faltar mucho en casa ahora que ha vuelto a ser padre por segunda vez.

P: Tu disco aviónica salió en 2020, intuyo que por el covid es por ello que su gira la estás haciendo ahora, ¿no?

R: Aviónica tuvo 56 funciones el año pasado, a veces de aforo completo. Hicimos la gira por petición popular. Ahora la gira será más pequeña, es una gira muy pensada, meditada y seleccionada para no faltar mucho en casa. Hemos elegido un lugar especial para esta gira, un lugar que es Málaga. Es una gira soñada, con el equipo que siempre soñé tener y espero que al final del año pueda decir que ha sido el mejor año de mi vida.

P: Tienes posibilidades de que sea un gran año, estás con tu gira, con el proyecto ‘Sin Fronteras’ y que ha vuelto a ser ‘papi’ por segunda vez

R: He vuelto a ser ‘papi’ como dices, así que duermo menos y escribo más. La verdad es que no encontraría las palabras para explicar cómo me siento y lo que siento cuando la veo abrir los ojos a las siete de la mañana. Es la mejor canción que he oído en mi vida. A partir de ahí todo queda en un segundo plano.

P: ¿Por qué lo comparas todo con canciones?

R: Lo comparo todo con canciones porque son pequeños paréntesis de mi vida. La felicidad, al fin y al cabo, son momentos y una canción no es más que un momento. Si una persona pudiese rememorar el mejor recuerdo que tiene, sería su canción favorita. Yo lo que hago es convertir los momentos en canciones.

P: ¿Crees que si la gira hubiese sido mejor si la hubieses hecho en 2020 o crees que el público la acogerá mejor después de estos dos años difíciles?

R: Es lo que te he dicho, ya el año pasado hicimos una gira cumpliendo todas las medidas que había y el público lo acogió muy bien. Durante estos dos años hemos estado trabajando con normalidad, cumpliendo las medidas que había y nunca he dejado de trabajar. Bueno, exceptuando los meses que estuvimos encerrados que ahí no había otra que no salir de casa. Aún así, estuve muy ocupado y hacía directos en Instagram para dar información y entretener un poco y al final acabé entreteniéndome yo.

P: Tu canción más escuchada del disco es ‘Entre sobras y sobras me faltas’, que está dentro de tu proyecto “Sin Fronteras”. ¿Cómo surgió ese proyecto?

R: Pues con el proyecto volveremos a América en 2023. En España hay canciones importantes que no han llegado a América y que en latinoamérica no se habían escuchado nunca. Hablé con colaboradores y gente del mundo y me dijeron de crear el proyecto. El proyecto ‘Sin Fronteras’ es porque la música no tiene que pedirle permiso a nadie, no necesita ni visa ni pasaporte. La música no tiene que pedir permiso, son momentos rescatados, aquí o en Argentina, y se viven igual. Una canción que aquí sea flamenco, se puede transformar en una cumbia colombiana perfectamente y así la música se adapta a los países. Gracias al proyecto y a la música hemos creado una pangea.

P: ¿Por toda América? ¿No supondrá un problema el idioma en Estados Unidos?

R: Sí, por toda América. En Estados Unidos hay más españoles de lo que nos pensamos.

P: ¿Cómo ves la industria musical? ¿Alguna vez te has sentido presionado para cambiar tu estilo?

R: Cuando uno está empezando puede pasar de sentirte presionado, pero depende del carácter de cada uno para aguantar la presión. Al fin y al cabo necesitas tener éxito, entonces hay veces que uno doblega, cosa que es un error. Cuanto más quieres ser el número uno, más te alejas. Yo ha habido veces que he sido número uno y ha sido de casualidad.

P: ¿Te llamaron estando en tu casa diciéndote que eras número uno?

R: Pues más o menos. Estaba en mi casa y me llamó Angelo Medina diciéndome que quería representar mi carrera en Estados Unidos. Yo le pregunté que por qué, que qué había pasado y me dijo que en Estados Unidos tres canciones mías eran número uno. Te lo digo de verdad, yo no tenía ni idea. Puedo decir que he tenido suerte. Pero es eso, un artista puede doblegar porque al fin y al cabo es con la música con lo que pagamos las facturas, pero no hay que doblegar por ser el número uno, hay que ser humilde.

P: ¿Te imaginas tu vida sin la música?

R: No. He intentado hacer otras cosas, tuve mi momento empresario pero no tengo intención de dejar la música. Yo me dedico a hacer canciones, a contar historias, al teatro, a la televisión y al cine. Además la nominación a los Goya fue otro impulso para seguir.

P: Me gustaría tocar un tema delicado, has tenido una vida algo complicada al haber perdido a personas importantes en tu vida, ¿has llegado a necesitar ayuda profesional?

R: Sí, he necesitado ayuda de un profesional, pero creo que todas las personas lo necesitan. Cuando la vida golpea fuerte es necesario que alguien te ayude. No he estado especialmente muy atendido, he sido capaz de sobreponerme, también porque tenía a mi hijo a mi cargo. Pero los profesionales que me han ayudado han sido capaz de dar respuesta a preguntas que yo no sabía contestar.

P: ¿Recomendarías acudir a un profesional?

R: Yo lo recomiendo, que aquellas personas que estén atrapadas en una pregunta sn respuesta acudan a un profesional que les pueda ayudar.