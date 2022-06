Importante cosecha malagueña en los Max

Presencia destacada en el palmarés de los XXV Premios Max de las Artes Escénicas, que han celebrado esta noche su ceremonia el Teatro Principal de Mahón (Menorca). La veterana compañía de títeres El Espejo Negro, el Teatro del Soho-CaixaBank y la performer independiente Alessandra se hicieron con una estatuilla por cabeza gracias a 'Cris, pequeña valiente', 'Company' y 'Mujer en cinta de correr sobre fondo negro'; desde luego, un buen espaldarazo a la producción escénica local. 'Una noche sin luna', de La Rota Producciones, Concha Busto Producción y Distribución y Barco Pirata, fue galardonada el premio Max a mejor espectáculo de teatro y también se llevó el galardón al Mejor Actor Protagonista, Juan Diego Botto.

Alessandra García, actriz, autora, performer y gestora cultural, siempre desde la feroz independencia y una posición crítica ante el mundo que nos rodea, dio la campanada con sus cuatro nominaciones a los Max. Finalmente convirtió una en premio, el de Mejor Espectáculo Revelación, que, sin duda, le valdrá para salir del underground a la pole del teatro español y, como ella misma dice, para reivindicar las artes performáticas en unos galardones, los Max, que suelen olvidarlas.

Por su parte, el Max a 'Company' (Mejor Espectáculo Musical) avala la solidez de la faceta como productor y director de Antonio Banderas, obsesionado con importar la cultura de Broadway con el talento y la profesionalidad de nuestro país en producciones medidas y ambiciosas. Si el debut de la compañía propia, A chorus line, se quedó a punto de Max, esta vez el malagueño se ha podido quitar la espinita clavada con su flamante Premio a Mejor Espectáculo Musical.

El Teatro del Soho-CaixaBank también tienen parte del Premio Max a Mejor Espectáculo para Público Infantil, Juvenil o Familiar para 'Cris, pequeña valiente', de El Espejo Negro. La mirada empática sobre la transexualidad en la infancia a cargo de Ángel Calvente y los suyos les revalida en su campo: ya se hicieron con la citada categoría en 2009 ('La vida de un piojo llamado Matías') y 2013 ('El fantástico viaje de Jonás el espermatozoide').

Finalmente, el duelo en la categoría de Mejor Intérprete Femenina de Danza entre dos bailarinas malagueñas, Luz Arcas (con dos nominaciones más) y Rocío Mlina, quedó en tablas:se hizo con el galardón Lucía Lacarra por 'In the still of the night'.

Aunque 'Una noche sin luna', una indagación sobre Federico García Lorca, se ha hecho con premios notables en los Max la obra triunfadora, en global, ha sido 'Canto jo i la muntanya balla' se ha coronado el espectáculo triunfador numérico al obtener tres de los cinco galardones a los que optaba (Max a Mejor Dirección, Composición Musical y Diseño de Espacio Escénico). Se trata de una fabula a través de la que se relata la dureza de la vida de montaña a través de la mirada de una familia.