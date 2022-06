China: el peligro infinito

El periodista, locutor de esRadio e ingeniero de Telecomunicaciones Luis del Pino (Madrid, 1962) acaba de publicar en La Esfera de los Libros 'La dictadura infinita', un ensayo divulgativo subtitulado 'La evolución autoritaria de un Occidente cobarde y cansado de sí mismo'.

La obra, escrita antes de la invasión rusa de Ucrania, alerta del negro panorama que se presenta para el mundo occidental si no reacciona ante el preocupante avance de los regímenes autoritarios y tiranías de nuestro planeta. De hecho, apunta el autor, en 15 años la población mundial que vivía en una democracia plena ha pasado del 13 por ciento al 6,4: sólo 21 países alcanzaban este status en 2021.

Luis del Pino no da por descontada la catástrofe, nunca pontifica sino que aporta elementos para que el lector reflexione sobre la peligrosa senda que estamos tomando. Para ello echa mano de la Historia, en especial de la Historia de Roma, a la que dedica una parte muy importante del ensayo para comparar el Estados Unidos actual con la fase final de la República romana, cuando tras vencer en todos los campos estallaron conflictos internos que la defenestraron. Para Del Pino, no obstante, lo que podría estar derrumbándose no es el Imperio americano, un proceso para el que le faltarían siglos, aventura, sino la democracia occidental.

En este nutrido aviso para navegantes no faltan las interpretaciones del devenir histórico que formularon tanto Spengler como Toynbee ni el tibio comportamiento de las potencias occidentales ante el expansionismo de Hitler.

Resulta imposible en el contexto actual, con el dictador ruso Vladimir Putin en plena invasión de un país democrático como Ucrania, no subrayar las palabras del periodista, que en este ensayo avisa de que "antes o después, alguna de estas naciones no democráticas con las que se intenta convivir terminará planteando una reivindicación inaceptable".

En este sentido, el autor pone la lupa sobre la gigantesca dictadura china, una potencia económica sobre la que Occidente estaría comportándose con grandes dosis de hipocresía, complejo de culpabilidad y laxitud, como si nada hubiéramos aprendido del señor Chamberlain y compañía.

A este respecto, aporta dos ejemplos, el primero de los cuales ha tenido un reciente despliegue en la prensa mundial: la sistemática masacre de la minoría uigur y el hecho de que sea uno de los países que más desinterés demuestra por frenar el cambio climático.

Para Luis del Pino, el objetivo de los países democráticos no debe ser únicamente la paz, sino extender la democracia y así conseguir que lo que hoy parece un camino sin salida para la Humanidad, el enfilar hacia una dictadura infinita, pronto nos depare una bifurcación hacia un mundo más justo y civilizado.

Quién sabe si la firmeza que Occidente está demostrando frente a Putin no terminará por devolvernos a la senda adecuada.