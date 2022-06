«Hay que luchar contra el lugar común, que es la fosa de la literatura»

Comenta que 'Leontie'l es una novela sobre el poder y los factores psicológicos asociados a él. ¿Cuál es su relación personal con el poder? ¿Hay alguna manera de relacionarse con el poder sin caer en el servilismo ni en la subversión?

Mi relación con el poder no es amistosa ni lo ha sido nunca, sin embargo entiendo su naturaleza inevitable. El poder no puede no existir, así que hay que intentar que el que nos toque en suerte sea el menos maligno. Pero es menester recordar algo importante: el poder no es sólo el poder político, el gobierno, las leyes; es también el que se padece en el noviazgo, en el matrimonio, en la empresa, en la barra del bar, en las calles del barrio o en la junta de vecinos. Por otra parte, cuando me ha sido dado ejercerlo, lo he hecho sin complejos, aunque sin tiranía, espero. Poder y liderazgo son aledaños, pero no lo mismo; el caudillaje debe de vivir en algún territorio entre ambos, y también en Leontiel, según parece.

Yo me veo en un amplio grupo de gente que no necesita tener poder, pero que lleva muy mal someterse a él, y dentro de ese grupo creo estar en un subgrupo más pequeño: el de quienes han tenido relativo éxito en conseguir someterse lo mínimo, lo indispensable, que es lo que no consigue Ramiro, el narrador de 'Leontiel'. Para no someterse a veces es conveniente emboscarse, como proponía Jünger, y a veces no hay más remedio que dar la cara. Lo malo es que cuando se da la cara, no de forma individual sino de forma organizada, la cosa suele consistir en querer eliminar la forma de poder existente para sustituirla por otra aún peor, eso sí, disfrazada de bellísimas intenciones redentoras y salvíficas. La teología marxista es el ejemplo más consumado de esto. De eso de ocupé en mi primera novela, 'Una callada sombra', por cierto.

La frase que mejor define lo que es el poder: «Los Montero-Estella están; los demás, pasamos». ¿Sigue siendo así?

Sí, si la parafraseamos: «El poder está siempre; los demás lo soportamos o lo esquivamos». El poder entre los seres humanos existe desde que las hordas de homo erectus salieron de África para extenderse por el mundo. Pero las primeras manifestaciones del poder no están en los gobiernos y las instituciones. Antes de que las instituciones aparecieran y empezaran a organizar y gestionar el poder, ya había algunos pocos individuos que mandaban y otros muchos que obedecían; de buen grado o a regañadientes, pero obedecían. La proton pseudos, la mentira primordial de todas las teorías utópicas (y por tanto peligrosas) que se suceden en la historia es la de que hubo una edad de oro donde nadie ejercía poder sobre otros y por nuestros frescos bosques corrían inagotables arroyos de leche y miel. 'Leontiel' se adentra en esos resortes primigenios del origen y del funcionamiento del poder, que son individuales y psicológicos, aunque, claro, en cuanto aparece, cristaliza enseguida en su aparataje institucional y político. También es inevitable.

Con tres novelas a sus espaldas, un escritor ya puede empezar a tener estilo propio. ¿Cuál es el suyo?

Si lo supiera a ciencia cierta temo que podría producirse una repentina esterilidad, porque ese ya sé cuál es, ya lo tengo equivaldría a un lo he conseguido, que es como decirse ya he llegado donde quería, que a su vez es como un fin de viaje. Pero hay cosas que no pretendo negarme.

¿Cuáles?

Una es que tener una voz propia, personal, reconocible, es decir, un estilo literario, es un deseo de casi todo escritor y además es un bien, en el sentido de que es un objetivo que tira de ti y te hace escribir. Otra es que, como sugiere la pregunta, sí puedo ver una evolución de mi escritura, y creo saber hacia dónde: hacia la consecución de una cada vez mayor densidad literaria, hacia un lenguaje cada vez más literario.

¿»Lenguaje literario»?

El que no es parafraseable sin desaparecer. Una columna periodística, un libro de historia, un texto aclarando aspectos del Código Civil o de una teoría física pueden estar escritos en una prosa impecable, eficaz, elegante, perfecta, pero su contenido puede contarse de otras maneras, con otras palabras, con otras oraciones, sin que se pierda. Con una obra literaria la cosa cambia radicalmente. Yo puedo contar el argumento del Quijote o de Hamlet o de Ulises de varias formas distintas, pero en cuanto intente transmitir cómo está contados, cómo están escritos esos argumentos, la obra inmediatamente desaparece.

Con el paso del tiempo, de la tarea, de las novelas, ¿escribir le resulta un trabajo más complicado o más placentero?

Escribir cansa. Intentar escribir bien cansa mucho. Mucho. Con la edad merma la resistencia, pero en mi caso no merma la pulsión de la escritura, así que escribir me resulta, cada vez más, una placentera tortura. Es un sadomasoquismo quintaesencial instalado en mi vida. Por otro lado ,necesito no aburrirme escribiendo, porque en tal caso lo dejaría inmediatamente, y una forma de no aburrirme, además de intentar mejorar la calidad de la escritura, es la de escribir sobre cosas diferentes y de forma diferente. Esa pelea por escribir bien tiene muchos frentes, claro, pero puedo citar uno: la lucha contra el lugar común, la fosa de la literatura.