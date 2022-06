Por fin, aparentemente superada la pandemia, regresa el Brisa Festival, una joven cita musical que busca satisfacer a los seguidores más desprejuiciados de la escena indie nacional, con muchos guiños a los talentos locales. En esta nueva convocatoria, los días 1, 2 y 3 de julio, más que de guiño hablamos de otra cosa: y es que la cita celebrará por todo lo alto los 40 años del nacimiento de Danza Invisible, la banda más popular del pop rock de la Costa del Sol y que vive una eterna segunda juventud llena de conciertos por toda España.

Por supuesto, no serán los únicos que pasarán por la Plaza de Toros, la sede del Brisa: otros veteranos de los ochenta como Seguridad Social, Juan Perro (o sea, Santiago Auserón) y Mikel Erentxun (ex Duncan Dhu), y artistas de nuevas generaciones como Amaia, las malagueñas Anni B Sweet y Dry Martina, La La Love You y Miss Caffeina compartirán cartel y también devoción por los Danza: y es que todos los grupos invitados por Brisa interpretarán durante su actuación una canción de Javier Ojeda y los suyos.

na exposición en pleno Centro Histórico con una recopilación de las mejores fotografías, portadas de discos y recuerdos desde el nacimiento de Danza Invisible en los años 80 hasta la actualidad también integra la agenda del Brisa Festival.