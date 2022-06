El Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación de Málaga celebra esta semana un seminario literario y programa una nueva cita con el cine clásico. Así, este lunes, el Cineclub del 27 proyectará la película de 1929 'Oriente', de Tod Browning, y los días 15 y 16 de junio se celebrará en el MVA un seminario en torno a la figura del poeta y crítico de arte Rafael Soto Vergés, cuyo legado ha sido donado al Centro del 27.

El Cineclub del 27 continúa con su ciclo 'Visiones de la mujer en el cine de los años veinte y treinta', que en sus últimas temporadas se ha centrado en el papel de la mujer en el cine. En esta ocasión, la película elegida es 'Oriente' ('Where East is East', 1929), dirigida por Tod Browning. La proyección dará comienzo a las 20.00 horas en el salón de actos del MVA (C/ Ollerías, 34), y la entrada es libre hasta completar aforo.

'Oriente', un título olvidado de los últimos tiempos del llamado cine mudo, es la última de las diez cintas en las que colaboraron Tod Browning y el actor Lon Chaney. Con un título que juega con el popular verso de Kipling, la película es un melodrama en la línea de 'Garras humanas' o 'Los pantanos de Zanzíbar' y, al igual que estas, cuenta con una densa trama repleta de peripecias y sorpresas argumentales.

Seminario literario

Los días 15 y 16 de junio se celebrará un seminario literario en torno a la figura del poeta y crítico de arte Rafael Soto Vergés, cuyo legado fue donado en 2020 por su viuda, Clara Salido, al Centro Generación del 27, para su conservación y custodia. La donación, además de fondos bibliográficos, documentales y artísticos, incluye la cesión altruista del 50% --el porcentaje que detenta Clara Salido-- de la propiedad intelectual (derechos de autor y derechos de explotación) de la obra de Soto Vergés.

Como reconocimiento a su notable tarea como poeta, crítico y coleccionista, el Centro del 27 tiene prevista la celebración de una serie de actos de homenaje, el primero de los cuales será este seminario. Además, se creará un premio bianual de ensayos sobre poesía contemporánea que llevará el nombre del autor, y se publicará, de acuerdo con sus herederos, la poesía completa.

El miércoles 15 de junio, a partir de las 20.00 horas, el catedrático, investigador y poeta Francisco Ruiz Noguera impartirá una conferencia sobre la poesía de Rafael Soto Vergés. Al día siguiente, jueves 16, será Francisco Morales Lomas, también poeta e investigador, quien ofrezca una ponencia con el título 'Poetas y Rafael Soto Vergés: Una promoción entre paréntesis', centrada en la generación poética de los años sesenta en la que, con frecuencia, se inscribe a este autor. Al término de jornada tendrá lugar un recitado de poemas a cargo del actor y dramaturgo Enrique Girón. Será en el salón de actos del MVA, con entrada libre hasta completar aforo.

Rafael Soto Vergés, nacido en Cádiz, publicó en 1958 su primer libro de poemas, 'La agorera', con el que ganó el premio Adonáis. En 1962 presenta su farsa poética 'El recovero de Uclés' e ingresa en la Asociación Española de Críticos de Arte. En 1967 apareció su segundo poemario, 'Epopeya sin héroe', al que seguirían en 1970 'El reñidero' y su libro de ensayos 'La realidad y la expresión'.

Su trabajo crítico mereció la medalla de la Fundación Gulbenkian y en 1974 fue nombrado académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Más tarde sería nombrado miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, poco antes de publicar un nuevo poemario, 'El gallo ciego'. A partir de 1976 dirigió la revista Campus de la Universidad Autónoma.

El fallecimiento de su primera esposa lo apartaría durante varios años de las actividades culturales, a las que regresó con dos poemas escénicos, 'El leñador de sombras' y 'Guitarra en Garcí a Lorca.' En 1987 publicó 'Viento oscuro lejano' y 'Antología Mágica'. Fue nombrado Presidente Honorario del Centro de Estudios Poéticos Hispánicos de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro.

En los años posteriores publicó libros como 'El discurso de yerba' (Premio Andalucía de la Crítica 1994), 'Rimado bajo el piélago' (Premio Internacional Ciudad de Cáceres 1993), 'Manual de prodigios' (Premio Ciudad de Valencia 1997), 'Pasto en llamas' (Premio Leonor 1999) y 'Las deletéreas áreas' (IV Premio de Poesía Aljabibe). En 2003 comenzó a trabajar en una nueva obra cuya redacción se detendría a causa de su fallecimiento al año siguiente.

Su poesía ha sido traducida al inglés, francés, italiano, portugués, griego y checo. Algunos autores lo consideran miembro del Grupo Poético de los Sesenta, mientras que, para otros, es un poeta de transición entre las generaciones del 50 y el 60. En cualquier caso, se trata de un poeta renovador y anticipador de corrientes líricas posteriores, según sus contemporáneos.

El legado de Rafael Soto Vergés se compone de su biblioteca personal, el archivo y una colección artística. La biblioteca personal incluye centenares de libros de autores de primera fila del siglo XX en España, en su mayoría poetas, y numerosos ejemplares de revistas literarias de su época, como 'Cuadernos hispanoamericanos', 'La caña gris', 'Cuadernos del Matemático' o 'República de las Letras', junto con otras publicaciones de carácter minoritario.

El archivo aporta documentación de gran interés para el Centro del 27, como los originales, manuscritos publicados e inéditos, fotografías y borradores que evidencian los procesos de composición de sus libros y artículos. Cabe destacar el epistolario, donde figuran las cartas remitidas por sus contemporáneos del mundo de las letras. Se encuentran también recortes de prensa, suplementos culturales y documentación sobre actividades literarias celebradas en España durante un largo periodo de tiempo.

Finalmente, la colección artística es el resultado de la labor de crítico que ejerció durante gran parte de su vida. Colaborador habitual de revistas especializadas, el legado incluye numerosos catálogos de exposiciones y ejemplares de revistas, además de una serie de obras en distintos formatos y técnica fruto de su relación con artistas y galeristas.