«Las guitarras no están en peligro de extinción, simplemente ahora no están de moda»

Cuando lanzaron 'Odisea Ballena', su anterior (y segundo) disco, me dijeron: «Lo que está por venir siempre será mejor». ¿Cómo mantienen ese optimismo en estos tiempos?

Miguel: No nos ponemos límites pero tampoco estamos obsesionados con llegar... Además, ¿qué es realmente llegar?... Nos sentimos afortunados de poder estar juntos y tocar, compartir y disfrutar de la experiencia de grabar discos y tocarlos en directo, por eso todo lo que venga será sumar y aprender… Evolucionar.

¿Tienen ya un sonido Ballena o no les interesa tener marca registrada?

Juande: El sonido ballena no es un objetivo voluntario, sino un producto de las influencias y estilos de los miembros de la banda. Realmente, los temas son poperos, variaditos, y amalgamados por el soniquete de la voz de Miguel, más que por un sonido concreto. Pero nos gusta que la gente diga que sonamos a Ballena, claro.

Melodías y guitarras, pop con poder. Eso es lo que hacen. ¿Se sienten como una especie en extinción por confiar en las guitarras? Cada vez suenan menos en la música actual.

Juande: Somos hijos del rock de los 90, hemos mamado guitarras desde pequeños. No sabemos hacerlo de otra manera. No obstante, no creo que las guitarras estén en peligro de extinción, simplemente están de moda las sonoridades setenteras y ochenteras, por eso en gran parte del rock actual escuchamos más bombos, cajas y sintes que guitarras. No tiene nada de malo, pero nosotros somos más power pop.

«Vendí mi mejor tabla / para grabar un disco / es lo que pasa / cuando ya tienes niños». También en Semana Ballena, los peques son protagonistas. No es muy habitual en la música pop hablar de la paternidad y sus alrededores, sus cotidianidades, resulta mucho más atractivo hablar de amor, tristeza. ¿Hacen dad rock?

Miguel: [Risas] En la banda solo somos daddies Juande y yo, pero, claro, al escribir las letras , (excepto Juntos, que es la primera incursión de Sixto como letrista de Ballena) da la impresión de que la paternidad es cosa de todos. Desde el principio he intentado que las letras fueran un reflejo de la realidad que vivo, escribir sobre cosas que me pasan y que siento de verdad, las uso para desahogarme, para hacer homenajes o incluso de terapia, son ciento por ciento honestas y en esta realidad que vivo, mis hijos son lo mas importante para mi, por encima de la música o cualquier otra cosa, no hablar de ellos en las letras sería faltar a la verdad, me sería muy difícil no nombrarles. Supongo que soy ese amigo pesado que te habla de lo bien que hacen sus hijos esto o lo otro o de lo graciosos que son…¿Es eso dad rock?

Por cierto, ¿qué opinan los hijos de la música de sus padres?

Miguel: Les gusta, pero están mas a otras cosas, no les presiono en ese aspecto, escuchan lo que les apetece y eso implica estilos mas de su generación…a Vera (7 años ) le gusta Maluma y a Román (5) alguna vez le pillo gritando»¡La Rosalía!». Mateo (12) y Bruno(10) solo hablan de fútbol, aunque todos se apuntan a un concierto de Ballena si es cerca y coinciden allí con las hijas de Juande, Alba y Nora.