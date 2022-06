Estos son los artistas confirmados para el Festival Cala Mijas 2022

Málaga suma y sigue en cuanto a festivales se refiere. La primera semana de septiembre, Mijas celebrará la primera edición de su festival internacional: Cala Mijas 2022.

Este festival será del 1 al 3 de septiembre y cuenta con un ambicioso cartel compuesto por más de 30 artistas confirmados, entre ellas bandas internacionales y artistas de primer nivel como Arctic Monkeys, Kraftwerk, Hot Chip o Nathy Peluso, entre otros.

El festival Cala Mijas será un evento de tres días donde se podrá disfrutar de la música en directo, de la playa, del encanto del pueblo de Mijas, de su gastronomía y de los atardeceres que se convierten en amaneceres.

Cartel completo

El festival comenzará el jueves 1 de septiembre y cuyo cabeza de cartel será el grupo británico Arctic Monkeys. La banda comparte cartel con Marc Rebillet, Sen Senra. Dinamarca o Uniforms entre otros.

El viernes será el turno de The Chemical Brothers, Nick Cave & The Bad Seeds o Bomba Estéreo. Mientras que el último día de este festival será el más ambicioso, ya que actuarán Nathy Peluso, Liam Gallagher o Love of Lesbian.

Entradas

Las entradas ya están a la venta y rondan entre 179 euros a 65 euros.

Contará con un camping exclusivo de 5 noches por 25 euros, desde el miércoles 31 de agosto hasta el lunes 5 de septiembre. Además de un bono de tres días, entradas por día o la opción de bono y camping. Además, la Cala Mijas ofrece la oportunidad de poder comprar a plazos dichas entradas.