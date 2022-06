«Ser hijo de Pepe Habichuela abre puertas pero también te exige mucho más»

Cada vez, es más frecuente, ver proyectos de flamenco instrumental, sinfónico, ¿es una vuelta a la esencia de la música misma?

No estoy tan seguro de esto… pero me alegraría mucho si así fuera. La música instrumental es maravillosa y es necesaria. En España tenemos unos instrumentistas de primer orden.

¿Qué significa para usted 'Vida'?

Es la tercera parte de la historia de este trio, después de una pandemia, después de momentos muy difíciles y es un proyecto que estamos afrontando con mucha ilusión y con muchas ganas de poder llevarlo a actuaciones en directo.

El segundo álbum del trío, 'De cerca, en directo desde el Café Berlín', con invitados como Santiago Auserón, Pedro Guerra y Antonio Serrano, fue uno de los discos de música instrumental más vendidos de los últimos años. ¿Qué aprendió de esa experiencia?

Siempre se aprende de cualquier disco, de cualquier concierto. Lo bueno de la música y de la vida es que es un continuo aprendizaje. Recuerdo que lo pasamos muy bien, hubo mucha energía puesta por muchos compañeros para acompañarnos y está en mi memoria como un recuerdo muy bonito.

Este nuevo disco abarca piezas populares de raíz latinoamericana y composiciones flamencas propias, a la vez que desarrolla y profundiza en un sonido propio forjado en todos estos años de camino musical compartido. ¿Cómo ha materializado todo esto? ¿Qué ha sido lo más complicado a la hora de la selección de temas y demás?

Lo que suelo hacer es ir componiendo cosas sin pensar para que proyecto es, lo que voy es soltando energía y todo lo tengo adentro. En la selección de los temas, de las versiones, mayoritariamente las proposiciones vienen de Javier Colina que es un sabio y que conoce mucha música. Él me da muchas opciones y yo lo que hago es intentar ver cómo quedan al hacerlo con una guitarra sola… Después lo que hacemos es que nos juntamos a tocar y vemos qué funciona… Así vamos haciendo la selección.

Según su experiencia, ser hijo de Pepe Habichuela, y formar parte de una saga, ¿beneficia o te hace más dura la carrera frente a las exigencias de los aficionados?

Ser hijo de Pepe Habichuela abre puertas porque eres hijo de una figura mítica del flamenco y eso hace que en los comienzos la gente te mire y te preste atención, pero después también tiene su parte de exigencia, pues al venir de una familia en la que se toca tan bien la guitarra hace que te miren con más exigencia.

He estado leyendo sobre el periplo de sus padres en Japón, de todo lo que aprendieron y consiguieron a base de esfuerzo y necesidad. ¿Cree que cuando uno se expresa con ese bagaje vital en el flamenco consigue llegar más hondo que a los que no nos hemos tenido o los que no habéis tenido que batir el cobre? ¿Es cierto lo que decía Rancapino de que el flamenco se escribe con faltas de ortografía?

La frase esta de Rancapino me hace gracia y me parece que es así. El flamenco se viste de verdad. No importa la manera de contarlo, importa lo que cuentas. El flamenco es una forma de vivir y evidentemente todas las experiencias cuentan en tu bagaje a la hora de componer, de cantar y de tocar. La cosa es que es uno es flamenco desde que se levanta hasta que se acuesta, ¡con lo bueno y con lo malo!

¿Cómo ve el panorama flamenco actual?

Yo veo que hay mucho arte. El nivel de la guitarra está increíble, la guitarra está increíble y el cante también. La actualidad me parece que está muy bien. Hay mucha gente muy buena, haciendo flamenco puro y gente que se acerca a otras músicas también; y es muy difícil porque venimos de una época que ha marcado a todos los músicos -la época de Camarón, de Paco [De Lucía] y de Enrique [Morente]- y después quedó un vacío muy grande, a pesar de la falta de ellos creo que el nivel es muy bueno.

¿Qué le diría al artista flamenco que quiera asomarse al mundo instrumental pero que no tiene la preparación musical necesaria?

Le diría que estudie. Hay que estudiar mucho, hay que escuchar mucha música y hay que vivir mucha música, siempre intentando hacerte una personalidad en tu forma de tocar. Toda la información con calidad es buena, es tener más herramientas para poder contar lo que sientes. El flamenco es muy exigente.

¿Que no sabremos nunca sobre el flamenco los que no nos hemos criado en una familia de artistas?

¡No sabéis las fatigas que se pasan muchas veces!