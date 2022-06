«Es adictivo mandar el mensaje de The Hole: ama, disfruta de la vida»

Canco Rodríguez es el primer maestro de ceremonias de The Hole X en Málaga, desde su estreno hasta el 26 de junio, cuando será sustituido por Álex O’Dogherty.

¿Qué podemos esperar de esta nueva entrega de The Hole?

Tiene cosas de los anteriores The Hole, algunos personajes como las Supernenas, también cosas como el Bingo, pero no es un refrito de números porque tiene una trama diferente. Venimos muy golpeados por la pandemia, se habla mucho también de que nos ríamos para que terminemos de salir de esto. No es un refrito porque hay cosas nuevas, monólogos nuevos, todo lo que ocurre es nuevo. Pero también es un homenaje a estos diez años. El objetivo es que el público salga flipando y tan agotado como nosotros, que vibre viendo el show.

¿Cómo cree que recibirá la gente el espectáculo en Málaga?

Málaga especialmente es una de las mejores plazas de la gira. De hecho, en los anteriores siempre se han tenido que ampliar las fechas porque estaba todo agotado desde la preventa, entonces aquí se viene siempre con mucha seguridad. En Málaga no contamos nada nuevo con un estriptis o un desnudo, lo que gusta es el sentimiento de vivir la vida, ser feliz. Y, para mí, estrenar en mi tierra otra vez The Hole es un gustazo.

¿Cómo ha vivido el cambio desde su primer The Hole a éste?

Cuando yo me fui del último The Hole dije que nunca más volvería porque es agotador, las giras son muy intensas. Pero como dice el propio espectáculo: «Hay que estar en el agujero para salir del agujero». Lo mismo dijeron muchos compañeros, pero volvemos porque es adictivo mandar el mensaje de «ama, disfruta de la vida, cumple tus sueños». Queremos desnudar la mentalidad y que solo haya una ideología, la del amor y la libertad.

¿Tiene algún tipo de preparación para la potencia que requiere esta función?

Te exige estar en forma en todos los sentidos: a nivel vocal y corporal, pero también tienes que estar en forma enrgicamente para manejar al público. Y los bailarines igual, tienen que estar en forma y, además, vencer el pudor que supone desnudarse.

¿Hay algo a la vista en el futuro después de The Hole?

Sí. Durante The Hole también estoy haciendo la gira de mi propio espectáculo, El rock and roll ha muerto, Llevo tres años haciéndolo y seguiré haciéndolo por mucho tiempo porque es el espectáculo de mi vida. Por otro lado, también hay una película que se estrena en cines en octubre y tengo muchas ganas de contarlo, pero no puedo. Es que es muy guay, es como otro sueñito cumplido.