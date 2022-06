El auditorio de Starlite Catalana Occidente tendrá una nueva cita mañana con el artista estadounidense, Jason Derulo que actuará en Marbella.

El artista del pop y género urbano vuelve al festival boutique marbellí, donde ofrecerá un concierto para sus fans en la Costa del Sol.

Jason Derulo es una de las mejores voces de la última década y artista referente del pop y género urbano. El cantante, bailarín y compositor vuelve con el firme propósito de ofrecer un nuevo espectáculo.

Éxitos como 'Want To Want Me', 'Whatcha Say', 'In My Head', 'Ridin’ Solo' o 'Don’t Wanna Go Home' hacen del cantante una de las mejores estrellas de los géneros pop y urbano del momento, que combina con maestría la coreografía, aliciente más en un show perfectamente empastado.

El festival más importante de la Costa del Sol arrancó este 10 de junio y finalizará a principios de septiembre, por lo que se afianza como el festival de mayor duración, con más de 46 días de conciertos.

Una cita que reúne a los artistas más relevantes del panorama musical, tanto internacional como nacional, en su ya XI edición. Como C. Tangana, 'El Madrileño' hará triplete en el festival marbellí. Volverá también el 12 de julio y 1 de agosto, Sebastián Yatra o José Mercé.