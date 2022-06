Preferir a Fritz Lang y otras audacias de cine

Cuenta Noemi Guillermo (Reus, 1980) que su pasión por el cine nació en su infancia, gracias a Melchor, Gaspar y Baltasar, que tuvieron a bien regalarle un Cinexin Super8 que le hizo descubrir, con la mera ayuda de "cuatro pilas gordas", la magia del Séptimo Arte.

No ha perdido esta dermatóloga, filóloga y gran experta en cine clásico esa alegría de la infancia, un estado mental que vuelca en 'Prefiero M y otras pasiones cinéfilas' (Reino de Cordelia), una recopilación de textos, escritos originalmente para las colecciones de la editorial Notorius.

Comparte la autora el brío juvenil con el que su admirado José Luis Garci desgrana las grandes obras del pasado y sin duda, es toda una declaración de intenciones titular esta recopilación 'Prefiero M', en relación a su querencia por 'M', la pionera de las películas de asesinos en serie, protagonizada por un Peter Lorre tan inquietante como sublime y una de las obras maestras de Fritz Lang. Fue, además, la puerta de entrada con la que esta crítica ingresó en el amplísimo universo del director vienés.

Y tan variada como la producción de Lang, en la que encontramos cine futurista, espías, doctores malvados, astronautas, escritores enfermizos y hasta bailarinas indias, es esta selección de películas, que contemplan el cine clásico en su acepción más amplia, pues por estas páginas desfilan grandes y no tan grandes películas de todos los tiempos, y ahí están, por ejemplo, 'Lost in Traslation' y 'You are the one' para evidenciar que no se ciñe a la época dorada del siglo XX.

Especialmente destacable es el brío con el que reivindica una pequeña joya como 'Una mujer para dos' ('Desing for living'), un audaz y al mismo tiempo divertido y elegante triángulo amoroso de Ernst Lubitsch, protagonizado por Miriam Hopkins, Gary Cooper y Fredric March, filmado, soprendentemente en los años 30.

Y resulta conmovedor cómo cuenta la atribulada vida de Bert Lahr, el actor cómico que encarnó al famoso león cobarde de 'El mago de Oz'.

El exitoso 'remake' -por su propio director Leo Mc Carey- de 'Tú y yo', cuando en los años 50, cambió a Irene Dunne y Charles Boyer por Deborah Kerr y Cary Grant; el 'salto textil en el tiempo' de 'Más fuerte que el orgullo', adaptación de 1940 de 'Orgullo y prejuicio' de Jane Austen, que transmutó esa suerte de 'camisones' de la Regencia por los perifollos que lucían las mujeres en la década de 1840; el dramón canibal y homosexual de 'De repente, el último verano', película prohibida por el Franquismo porque, por si no fuera suficiente, su escandalosa trama sucedía en España; la reivindicación de la incestuosa 'Road to Salina', rodada en Lanzarote y con Rita Hayworth haciendo de madre perturbadora; los amores otoñales de Cooper; la última de Bergman... Noemi Guilermo escribe con ritmo, ausencia de prejuicios y un innegable sentido del humor.

El resultado es un libro muy agradable de leer que descubre o redescubre películas dignas de ver y que concluye con un divertido diario de rodaje de 'El crack cero', a su juicio la mejor de la trilogía de Garci y en la que la escritora tiene un pequeño papel.

En resumen, pasión por el cine de una más que solvente contadora de historias, una aventura que empezó con un pequeño Cinexin y que no ha perdido nada de fuelle, como da fe este libro.