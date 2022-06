Marc Anthony en Fuengirola: valió la pena

Después de que su exesposa, Jennifer López, agotara las entradas en 2019 con su concierto de celebración de 50 cumpleaños ante 14.000 personas en Marenostrum Fuengirola, ahora es su expareja Marc Anthony quién colgó el cartel de entradas agotadas con más de 17.000 personas.

Las colas para acceder al recinto iban acompañadas por sonrisas y emoción del público por ver a la estrella que ha acompañado con su música muchas de las veladas románticas, bailes salseros y fiestas de nuestras vidas. Una música que ha conseguido incluso unir diferentes generaciones. Había muchas ganas de por fin disfrutar, después de 2 años de espera, de este concierto del 'Pa’ lla voy Tour'.

La emoción de la noche comenzó con una pedida de matrimonio entre los asistentes mientras el dj previo al concierto amenizaba la noche, y que las cámaras de Marenostrum se encargaron de enseñar en las pantallas mientras los aplausos eufóricos del público celebraban el sí de ella.

El 3 veces ganador de premio Grammy, 9 veces de Latin Grammys y 23 veces ganador en los Premios Billboard apareció anoche a las 22.40 el concierto que presentaba su nuevo disco Pa’lla Voy (2022) derrochando energía en el escenario y abriendo, tras un meddley orquestal de cinco minutos de la banda, con su gran éxito Valió la Pena acompañado de un público efervescente que coreó esta y cada una de sus canciones desde el primer segundo.

“¿Qué tal?” así saludaba Marc vestido de traje oscuro, camiseta blanca y gafas de sol a los sus fans. Tras interpretar varias canciones agradeció al público poder estar con ellos. “Gracias por la oportunidad de estar aqui esta noche. Esta noche vamos a cantar un poquito de todo, de lo nuevo y de lo viejo”, decía entre risas cuando podía ya que los fans le gritaban continuamente mientras hablaba parando su discurso.

El puertoriqueño brilló, bailando, dirigiendo la orquesta, y con su voz, aunque en ocasiones tuvo que recurrir abundantemente al agua para hidratar bien sus cuerdas vocales que llevan un ritmo muy intenso de gira. Sorprendió incluso realizando una versión muy cuidada de la canción º'¿Y Cómo es él?' de José Luis Perales.

El magnetismo del artista se complementó con tres coristas y quince músicos sensacionales que con sus trompetas, trombones y la apoteósica vitalidad de su batería y dos percusionistas nos trasmitían sobre el amor y el desamor con una energía que se introducía por cada poro de la piel con una facilidad pasmosa. Y es que Marc vive intensamente cada una de las canciones que interpreta dejándose el corazón y la piel, haciéndolas muy suyas con su seductora personalidad y por supuesto, sus dotes de actor.

Otro momentazo de la noche fue cuando el cantante se atrevió incluso a unirse durante varios segundos al solo de su batería de Jessie Carballo tocando él también desde otra batería.

No faltaron sus grandes éxitos de siempre, sobre todo en los bises con un final que enloqueció a su entregado público que casi no dejaba percibir la voz de Marc cantando hits como 'Ahora Quién' o 'Tu Amor me hace bien'.

El broche de oro llegaría con su himno más universal 'Vivir Mi Vida', el éxtasis para una noche apoteósica.

El cantautor y actor puertorriqueño brilló durante toda la velada recordándonos porqué él es el Rey de la Salsa, y es que Marc puede presumir de ser el artista de todos los tiempos que más discos de salsa ha vendido en todo el mundo (30 millones) gracias a sus 14 exitosos álbumes (casi nada). Atrás queda la época en la que el artista se iniciaba en el mundo de la música cantando hip hop (si, si, has leído bien, hip hop) y house con Louie Vega en 1991.

Pa’lla Voy es su primer álbum de estudio en seis años y su octavo desde que 'Otra nota' (1993) lo estableciese en un lugar destacado dentro del mundo de la música. Grabado en Miami (la conocidísima capital de la grabación de la música latina) en Art House Society y Criteria Studios, y lanzado el pasado 10 de mayo. El álbum está compuesto por diez temas que conforman una obra maestra de salsa de vanguardia en las que colabora de nuevo el pianista Sergio George, productor de sus afamados primeros hits y con quien transformó el sonido de la salsa para siempre.

La gira que está arrasando ya ha pasado por Barcelona, Santiago de Compostela, Madrid y Sevilla, y continuará por seis ciudades españolas más, Mallorca, Oviedo, Valencia, Murcia, Chiclana y Canarias. Una cita imperdible para todos los amantes de la salsa