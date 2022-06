Los festivales de música podrían en sí mismos erigirse como un minisector económico. En España, se celebran más de 900 cada año con un impacto económico superior a los 400 millones de euros. Los datos los ofrece el periodista y escritor David Saavedra en el libro Festivales de España, recientemente publicado por Anaya Touring. En el volumen, analiza con detalle sesenta festivales de España al tiempo que ofrece una breve historia sobre este «fenómeno» que él mismo califica de «bastante reciente en el Estado español». Al mismo tiempo resalta que «es un modelo de ocio que triunfó entre la gente joven y que ha ido creciendo».

Fuera de nuestras fronteras, la semilla de estos eventos multitudinarios de música se encuentra en los años 60. Aquí, el primero en germinar fue el Canet Rock en el año 1975, en la localidad barcelonesa de Canet del Mar. «Fue presentado como doce horas de música y locura con el dictador todavía vivo y con Sisa, Pau Riba, María del Mar Bonet y Loe y Manuel como protagonistas”, escribe Saavedra. «En realidad», explica Saavedra, «fue el primero que tuvo continuidad. Se hicieron tres ediciones y después se dejó de hacer para retomarlo más adelante. El primer festival de rock realmente fue un Granollers en 1973». No obstante, si nos fijamos en jazz o flamenco (fundamentales en Málaga: este año, por ejemplo, la Torre del Cante de Alhaurín de la Torre celebrará su edición número 43), Saavedra puntualiza que sus primeros festivales en España arrancaron en los años sesenta.

El cambio hacia el festival tal y como lo conocemos hoy tiene en 1989 la frontera con el Espárrago Rock. Si se preguntan por qué se llamaba así y no Berenjena o Tomate Rock, el libro recuerda que nació para acompañar la Feria Andaluza del Espárrago y la Agricultura. Y de ahí a ese minisector económico más en alza que nunca: por ejemplo, este verano en Málaga nacerán dos citas de este tipo, y además de lo más ambiciosas, el Cala Mijas (que ha fichado a luminarias como Nick Cave o Arctic Monkeys) y el Andalucía Big Festival (que traerá ni más ni menos que a los resucitados Rage Against the Machine a Sacaba Beach).

«La gente viene con ganas de más. Casi podría asegurar que este 2022 se va a batir el récord de festivales en España. No solo no desapareció ninguno sino que nacen otros nuevos», dice Saavedra. Pero, ojo, que algunos ya empiezan a pronunciar la tan temida palabra burbuja: «Ya este año tenemos un problema de saturación de eventos», asegura el periodista, quien anuncia: las cancelaciones en Reino Unido por falta de material y personal pueden provocar algún cadáver festivalero para el próximo año.

«El pronóstico es que la crisis económica y energética siga, además los precios de los festivales y conciertos son cada vez más altos, por lo que no sé si será posible su supervivencia», avisa. En realidad, ya se han producido bajas en el panorama, como el Metal Paradise de Fuengirola. «La industria musical sigue todavía luchando por salir adelante. Los costes de producción de este tipo de eventos se han visto incrementados a niveles nunca vistos, hay falta de personal...», argumentaron los responsables de la cita heavy, quienes confesaron que la respuesta en taquilla por parte de los asistentes «ha sido limitada en comparación con otros años normales, algo que se está viendo en muchos otros eventos».

A David Saavedra le preocupan los festivales más pequeños. «Los grandes tienen detrás fondos de capital e inversores fuertes, así que los más pequeños serán los que lo tengan más difícil para sobrevivir», teme. No sería la primera vez que caen festivales. «El año 2008 fue el más crítico. Tenemos el caso del Summercase que se hacía al mismo tiempo en Madrid y Barcelona. Se llegó a rumorear que pagaban a los artistas el triple de sus cachés para arrebatárselos a otros macrofestivales. Este evento desapareció porque la empresa que lo organizaba quebró. También desapareció Festimad en un momento en el que entraban otros competidores luchando fuerte por el cartel».

No solo la inversión ha cambiado, han surgido otros fenómenos de los que habla Saavedra: la ryanairización y gentrificación de los festivales. «En los festivales se están utilizando estrategias de líneas aéreas low cost. Tienes tu entrada con un precio base que es un poco engañoso. Por cada derecho al que quieras acceder tienes que pagar extras: por entrar y salir del recinto; si la quieres ceder a otra persona; para acceder a la zona de acampada; para usar duchas... Cuando los festivales nacieron todo el público era igual. Ahora, las primeras filas en muchos festivales están reservadas para gente que compró la entrada VIP. Hay una estratificación del público según su poder adquisitivo. Ya no somos iguales», expone el periodista.