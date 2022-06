«Nuestros conciertos son ante todo una fiesta, nos gusta hacer cosas divertidas»

Con El fin del mundo (doble disco de platino) conquistaron las listas de éxitos, llegando a situarse más de 700 semanas en el top de lo más escuchado. Más colao que el colacao, Laponia e Irene siguieron su estela. Power-pop, punk-pop, canciones con estribillos irresistibles y letras frescas, directas y optimistas. Desde Parla, un barrio a las afueras de Madrid, y con la compañía independiente Subterfuge respaldándoles, en 2021, consiguieron lo impredecible: compitiendo con artistas de las multinacionales más poderosas se hicieron con el Premio MTV EMA a Mejor Artista Español.

¿Qué tal saben los conciertos en nueva normalidad?

Siempre es una alegría ver que incluso el año pasado, con las restricciones, la gente venía a los conciertos sentados y con mascarilla. Pero no hay color. Todo el mundo estaba esperando esto: volver a los conciertos de pie, saltando y cantando. Y para nosotros ver sus caras. Es una alegría.

Llevan10 años en la música, pero vuestra subida este último año ha sido apoteósica, ¿La La Love You es oficialmente mainstream?

La verdad es que asusta un poco. Llevamos muchos años sacando música, tocando en salas pequeñas... Pero al final la música se ha democratizado, y es mucho más fácil compartir grupos y canciones. Si así nos acaba descubriendo y escuchando más gente, es genial. El mainstream al final es lo que escucha la gran mayoría, y es un gusto estar ahí.

¡Se ha democratizado hasta el punto en el que algunas de vuestras canciones se han convertido en trends de TikTok!

Ya ves [Risas]. Nosotros no controlamos mucho de TikTok, la única que anda un poco por ahí es Celia [bajista], pero el resto no tenemos ni idea de cómo va. Pero al final, que una canción nuestra se convierta en trend y se haga viral... Es divertido cuando nos pasan vídeos de la gente con El fin del mundo. La canción fue un éxito hace dos años, y con esto la están volviendo a relanzar. Estamos llegando aún a mucha más gente

¿Qué puede esperar el público de sus conciertos?

Un concierto de La La Love You siempre es una fiesta. Nos gusta hacer cosas divertidas. No es solo música, disfrutamos interactuando con el público y haciéndolos partícipes de lo que pasa sobre el escenario. Animamos a todos a que vayan a vernos. Están invitados a la fiesta.

Lo suyo es el optimismo total, ¿no?

Surge sin querer por la manera que tenemos de entender la música y el grupo. Nosotros decimos que La La Love You es nuestro juguete. Siempre nos hemos juntado y hecho canciones porque nos divierte, y creo que cuando lo haces con esa actitud, al final se refleja en lo que suena, que es alegre y divertido. Aún cuando nos ponemos más dramáticos, como en El fin del mundo, acabamos metiéndole un algo optimista que no podemos evitar.

¿El grupo funciona desde hace más de diez años, pero fue hace dos cuando empezasteis a ser muy populares. ¿Qué pasó o qué cambió para saltar a la fama de una manera tan rápida?

Eso me pregunto yo... Tengo colegas de toda la vida que me piden ahora que les firme los discos antiguos, pero hace unos años no me hacían ni caso. Creo que tiene mucho que ver con la forma en la que las redes sociales y las plataformas de streaming han democratizado las oportunidades en esto de la música. Como banda indie nunca hemos tenido un gran altavoz, pero ahora la gente tiene más facilidad para descubrir cosas nuevas, y si les gusta, comparten. Hemos podido llegar a gente que conecta con nosotros, supongo.