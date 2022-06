'La mar de Feria', de Rubén Roldán de Jong, será finalmente el cartel anunciador de la Feria de Málaga 2022, que vuelve a celebrarse del 13 al 20 de agosto tras dos años de parón por la pandemia de la Covid-19. Esta obra fue la ganadora del concurso por votación popular realizado por el Área de Fiestas del Ayuntamiento de la ciudad entre los cinco finalistas seleccionados previamente por un jurado.

La elección resulta polémica, toda vez de que la diseñadora malagueña Vanesa Torres Sánchez denunció hace semanas el sospechoso parecido entre la obra de Roldán de Jong y una suya presentada hace años al concurso popular del Ayuntamiento. Pese a que se presentó el pasado 17 de junio, a través de la Unidad de Quejas y Sugerencias del Ayuntamiento, una acusación de posible plagio de una de las obras finalistas del concurso, que además coincidía con la ganadora del mismo; el jurado ha ratificado definitivamente la decisión popular.

El cartel escogido ganó con el 36,48% de los votos emitidos en la votación popular. En la queja presentada se ponía de manifiesto que se había producido un plagio de una obra que había participado en el concurso del cartel de la feria del año 2016, una obra que no resultó finalista por lo que ni siquiera se había hecho pública y tan solo se había publicado en una red social personal.

Analizados los hechos y tras recibir en audiencia al autor de la obra ganadora, quien manifestó no haber visto nunca dicha obra, el jurado por unanimidad ha decidido, según consta en el acta «mantener el resultado de la votación popular, que declara como cartel ganador al número 124 'La mar de Feria».

En segundo lugar de las votaciones se situó 'Se nos olvidó que la vida estaba llena de color', con 2.970 votos (33,29%) y tercero fue el cartel La isla verdial, con 1.057 votos (11,85%). En cuarto puesto se situó 'Abanico de volantes', que acumuló 911 votos (10,21%); y 'Nos vemos en la Feria', que logró 729 votos (8,17% del total), ocupó el quinto puesto, han precisado desde el Ayuntamiento de Málaga.

En 'La mar de Feria' se puede observar a una flamenca con un vestido de color azul cuyos volantes simulan las olas del mar. Se encuentra de espaldas en un lugar clásico, emblemático, la Calle Larios.

Vanesa Torres, la autora que acusa de plagio, lo tiene muy claro desde el principio: «Es un plagio. No trato en ningún momento de desprestigiar la obra ni a su autor o autora. La obra está estupendamente bien elaborada y ejecutada a nivel gráfico, pero la idea original es mía y de eso no me cabe duda», comentó en sus redes sociales.

«Entrar en los detalles de que si la obra es mejor que la mía o no es absurdo porque a la vista está de que lo es, pero la idea base todo el concepto general de la obra es mío la postura de la gitana, el concepto de los edificios hasta el moño coloreado de gris. Se ha copiado el concepto y no puede ser en un concurso», sentenció Torres.