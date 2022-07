La segunda semana de 'Musas en el Jardín', el programa de conciertos estivales al aire libre de La Térmica de Málaga, contará el sábado 9 de julio con la cita exclusiva en España de Joan As Police Woman dentro de su gira europea. El dúo local de electrónica Hungry Butterfly abrirá la velada.

La tercera edición de este ciclo dio comienzo el jueves y viernes pasados de la mano de la Orquesta Filarmónica de Málaga, que ofreció un concierto con motivo del 60 aniversario de las películas de James Bond. El ciclo continúa este sábado con el 'open day', día de conciertos gratuitos, con la británica Billy Nomates y la gironesa Ela Rea.

Dentro de la onda expansiva de todos los género adláteres al post-punk, el sonido de Billy Nomates se enmarca por cuenta propia en la influencia y espíritu encarnado por artistas de la talla de Nick Cave, The Stranglers o, con mayor actualidad, los británicos Sleaford Mods, con quienes ha colaborado en el single 'Mork n Mindy' y en numerosos directos.

La noche la abrirá Ela Rea, la artista de apenas 22 años del sur de Gerona que con su música hace un viaje por los paisajes más actualizados de la dark wave con ecos urbanos y reminiscencias sintéticas de la nueva ola. La Diputación de Málaga ha recordado en un comunicado que la apertura de puertas será a las 20.00 horas y los conciertos darán comienzo a las 21.00 horas.

El próximo sábado, la cantautora estadounidense Joan Wasser pasará por el escenario de 'Musas en el Jardín' como una de las grandes protagonistas internacionales del programa este año. Desde la década de los 90 Joan Wasser ha formado parte de bandas como The Dambuilders o Black Beetle. En 2002 inició su trayectoria en solitario bajo el nombre de Joan As Police Woman, con el que ha publicado una decena de álbumes. En su 'solo show' presentará su último LP 'The Solution Is Restless' (2022).

Hungry Butterfly, el dúo formado por Paloma Bresca y Armando Gil en Málaga en 2007, serán los artistas invitados para abrir la noche. Este proyecto ha sido una de las propuestas independientes con mayor recorrido en la provincia desde sus inicios. A partir de entonces han evolucionado, experimentado y transitado distintos caminos de la electrónica desde el synth-pop psicodélico hasta la indietrónica. Hungry Butterfly se ha caracterizado desde sus inicios por su perseverancia en la lógica del "do it yourself" (hazlo tú mismo) creando, componiendo y produciendo sus propias canciones de manera autónoma.

La cita del sábado cuenta con venta de entradas anticipadas y en taquilla al precio de diez euros.

El centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga propone con este cartel un total de nueve jornadas de música en vivo en sus instalaciones a lo largo de julio. El componente que caracteriza esta edición renovada de los 'Jardines de La Térmica' es la presencia mayoritaria de mujeres y el carácter independiente en todas y cada una de las propuestas del programa que tendrá lugar en los agradables exteriores de La Térmica, a escasos metros de la playa.

El cartel lo completan músicas de primera línea internacional como Nadia Rose. En el plano nacional, los proyectos más destacados serán Reyko y Dora. Todas las jornadas estarán apoyadas por propuestas nacionales y locales en calidad de teloneras. Entre estos proyectos se encuentran Rubio Americano, Julia Martín y La Pains. DJ Elio, pinchadiscos residente del ciclo, se encargará de ambientar los momentos previos a cada actuación.

Además, dentro del programa, la OFM ofrecerá otros dos conciertos especiales en compañía de las leyendas malagueñas de la fusión Tabletom.