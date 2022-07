The Hives no podrá actuar en el Weekend Beach Festival debido a la huelga de pilotos en Europa

La banda sueca The Hives acaban de publicar un comunicado en el que lamentan que debido a las “causas excepcionales provocadas por la huelga internacional de pilotos en Europa” no llegarán a tiempo para actuar en el Weekend Beach Festival de Torre del Mar en Málaga. La banda tenía previsto llegar a Málaga el mismo día del concierto.

La organización del evento, para no dejar sin actuación en la franja horaria destinada a The Hives, ha anunciado que tocarán en su lugar el grupo malagueño Danza Invisible para celebrar su 40 aniversario. Javier Ojeda y los suyos tocarán en el Escenario Weekend Brugal a las 23:30 horas. Enka Tripiana, responsable de prensa de The Weekend Beach Festival, ha contado a La Opinión de Málaga que, aunque era muy difícil encontrar un grupo de calidad que estuviese disponible para esta misma noche, tras barajar varias opciones consiguieron cerrarlo, en apenas tres horas, con el mítico grupo malagueño Danza Invisible, que ya estuvo en el Festival en 2018.

Como compensación por la cancelación de última hora, Tripiana ha revelado que el grupo se ha comprometido a asistir a la próxima edición del festival.

Desde la organización aseguran que están cruzando los dedos para que no ocurra con el resto de artistas internacionales que tienen previsto llegar durante los próximos días. Aún así, explica que es una cosa puntual que ocurre en muchos festivales.