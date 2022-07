Fangoria, Loquillo, Leiva, Miguel Ríos, Manuel Carrasco, Lori Meyers o hasta Ricky Martin. Nombres propios y de primera fila del panorama musical nacional y hasta de la escena internacional. Ellos ponen el ritmo, la voz, la emoción, la adrenalina y la capacidad de llevar en volandas a decenas de miles de almas cuando se suben a un escenario. Sus giras ‘regalan’ estampas para el recuerdo de fans entregados y hasta dejan instantáneas de colas kilométricas que llenan portadas de prensa. Se trata de la fibra del espectáculo en la que los focos hacen brillar, literalmente, a esos primeros espadas que se mueven sobre las tablas. Sin embargo, detrás de las bombillas leds, a los mandos de los equipos de sonido, sobre los ‘truss’ -vigas metálicas- que mantienen el entramado de pantallas y puentes, cables y sistemas de iluminación, hay otros nombres propios, generalmente anónimos, pero sin cuyo concurso la magia del directo no sería posible. Ponen los decibelios que hacen vibrar la voz, las sombras y las luces que muestran los rostros del artista y hasta los instrumentos por los que fluye su arte. Algunos de esos nombres propios son los de los malagueños de ‘Algo Suena’, referente de la industria musical nacional que tras un cuarto de siglo haciendo posible el latido de las ondas han recibido el reconocimiento del tejido empresarial axarqueño. Al frente, Serafín Jaime, una figura más bien discreta entre tanto estruendo, pero que poco a poco y paso a paso ha construido una de las empresas más sólidas de soporte técnico musical y audiovisual de la escena española.

En el arranque de esta temporada estival y coincidiendo con los principales eventos en los que participa ‘Algo Suena’, cuya maquinaria técnica y musical vuelve a funcionar a pleno rendimiento tras el fin de la pandemia; las Asociaciones de Empresarios de Vélez-Málaga -ACEV y la ACET (Asociación de Empresarios de Torre del Mar) han otorgado su ‘Mención de Honor’ al equipo de este sello que continúa apostando por Málaga y la Axarquía como sede de operaciones, donde se encuentra su cuartel general. Se trata de un espacio de trabajo en el que también han calentado motores previos a sus giras grupos del nivel de Lory Meyers y que es también el kilómetro 0 de muchos de los grandes festivales que vuelven a llenar de color el panorama musical español.

“Son muchos años dándolo todo por la música y trabajando muy duro en el sector. Un reconocimiento como éste, que tiene mucho más valor por ser en tu tierra y del que te hacen merecedor compañeros a los que ves cada día, te aporta un plus de motivación indescriptible”, asegura Serafín Jaime Sánchez, quien tampoco oculta que “no hay mayor fortuna que poder convertir aquello que te apasiona en forma de vida y esa es una de las claves de funcionamiento de esta empresa, que ya es una gran familia”. Producción, técnica, supervisión, montaje y puesta a punto; muchos de los especialistas que movilizan los medios que hacen posible la música salen de Vélez Málaga.

La labor discreta pero imprescindible del equipo de Algo Suena siempre sucede entre bambalinas; allí donde nadie mira y donde casi siempre tienen lugar las cosas realmente importantes. Antes de que el primer artista ponga el pie en el escenario; antes de que se mueva la primera cuerda de guitarra o de que el batería pruebe sus nuevas baquetas ellos ya han estado ahí. Sin estos técnicos y especialistas no habría concierto, ni gira, ni festival. Grúas, truss, altavoces, metros de cable que se cuentan por miles, pantallas led, tarimas perfectamente ensambladas y decenas de dispositivos dispuestos a lanzar miles de decibelios al viento.

Temporada de festivales

Entre pruebas de equipos, preparación de material, logística, verificación de elementos y puesta a punto de todos los dispositivos que luego van a hacer posible que una banda, un músico o un artista suene con la calidad, el rigor y el nivel que le va a exigir su público hay cientos de horas de trabajo. Como cuentan desde el departamento de Producción, pocos son conscientes de que la preparación de un concierto comienza en las mismas estanterías y en la puerta del sello de Vélez Málaga. La temporada de festivales no ha hecho más que empezar y Jaime asegura que la vuelta a la acción tras los dos duros años de la pandemia, en los que el circuito quedó prácticamente desierto, está siendo frenética. Abrieron temporada en el Oh, see Festival; después pasaron por el Brisa que se celebró durante el pasado fin de semana; antes el Puro Latino, también la pasada semana y estos días andan enfrascados en el Weekend Beach Festival; que regresa con aires renovados y todo el potencial previo a los años de pandemia y que en su VII edición trae uno de los mejores carteles vistos hasta la fecha.