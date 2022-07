Miles de «weekers», a la espera de Residente en Torre del Mar

Miles y miles de «weekers» han tomado de nuevo Torre del Mar y toda la Axarquía, con un nombre propio en mente: Residente. Una rápida consulta entre más de una veintena de asistentes al Weekend Beach Festival certifica esa afirmación. Todos apuntaron al líder de Calle 13 y artífice de ese reciente «Esto lo hago pa’ divertirme» entre los tres principales reclamos de una edición que vuelve a abarrotar hoteles o restaurantes.

Es muy lógico que Residente se convirtiese este jueves en el artista más proclamado del festival axárquico, como consecuencia de la baja a última hora de la banda sueca The Hives. La huelga internacional que padecen algunas de las compañías de mayor tráfico aéreo en Europa forzó un inesperado cambio de planes durante la madrugada del miércoles, en plena celebración de la fiesta de bienvenida en las playas torreñas.

The Hives no iban a llegar a tiempo, como también les ha ocurrido a otros artistas en plena gira y en distintos destinos del continente europeo, y de inmediato se incorporó a Danza Invisible en su 40 aniversario como formación sustituta. El compromiso de los suecos, no obstante, deparará que sean los primeros artistas confirmados para la edición prevista en julio de 2023.

Javier Ojeda confirmaba a este periódico, después del mayúsculo éxito del pasado sábado en La Malagueta, que la participación en esta edición del Weekend Beach Festival supone otro nuevo reto para su formación. En plena gira, el ensayo pasadas las cuatro de la tarde se tuvo que orquestar con menos de 12 horas de antelación.

Como decíamos, Residente era el artista más comentado de la tarde en la zona de acampada que desde su primera edición se habilita por parte del Ayuntamiento de Vélez-Málaga junto al recinto ferial de Torre del Mar. El puertorriqueño René Pérez Joglar, como figura en su pasaporte, se ha convertido en activista global en la lucha contra los derechos de sus compatriotas, pero también a la hora de reivindicar la pureza de un género urbano que hoy por hoy depara casi tantas sombras como luces.

Además de disfrutar del directo de Danza Invisible, la primera jornada grande del festival deparó este jueves los espectáculos de Rozalén, El Jose, RVFV, Belako, SFDK, Guitarricadelafuente, Thrild World y otros como Horacio Cruz, Marco Baley, Paula Temple o el poderoso dúo local Sau Djs Show.

El plato fuerte de hoy viernes lo pondrá Residente, a partir de las once de la noche, pero por los tres escenarios torreños también desfilarán El Canijo de Jerez, Miguel Campello con Maikel de la Calle, La Habitación Roja, MClan, El Drogas y nombres también muy esperados como los de los británicos Bastille o el del Dj sevillano Wade. Este último iniciará su show casi al amanecer de un sábado que encabeza Nicky Jam.